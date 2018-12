¿Sabes cómo presentar reclamaciones oficiales de la Junta de Andalucía? Saber cumplimentar el formulario es fundamental a la hora de dejar constancia de un mal servicio de una entidad o empresa A.O. Sábado, 15 diciembre 2018, 02:05

La mayoría de las personas ha tenido en alguna ocasión problemas con algún servicio, ya sea público o privado, y hemos solicitado una hoja de reclamaciones para dejar constancia del mal servicio. Sin embargo, no todo el mundo conoce el procedimiento ni sabe cómo debe rellenar una hoja de reclamaciones de la Junta de Andalucía.

¿Cómo se presenta una reclamaciones?

-En primer lugar, debemos solicitar una hoja de reclamaciones en la empresa o entidad que haya prestado un mal servicio en Andalucía, ya que todas tienen la obligación de tener un libro de quejas a disposición del cliente o usuario.

-Después, debemos cumplimentar todos los datos solicitados en la hoja, que consta de tres ejemplares autocopiativos.

-La empresa o entidad tendrá un plazo de 10 días hábiles para responder a la queja. No hacerlo, conlleva una una sanción por infracción administrativa en materia de consumo. Si la empresa o entidad no cumple el plazo o la respuesta no fuera satisfactoria, el reclamante puede emitir una queja en la Administración de Consumo en la Delegación Provincial de Consumo, en la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de consumo o en la Oficina de Información al Consumidor.

Sistema de Hojas Electrónicas de Quejas y Reclamaciones (HOJ@)

Si la empresa está adherida al sistema (HOJ@), el consumidor insatisfecho podrá interponer una queja mediante una hoja electrónica telemáticamente. En el caso de que la empresa o entidad no esté adherida al sistema, se debe presentar la queja de forma presencial y, si no hay respuesta, se puede escanear la hoja cumplimentada y presentarla de forma telemática.

Para ello, será necesario contar con un certificado electrónico y darse de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de la Junta de Andalucía (NOTIFIC@).