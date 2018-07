¿Sabes cuál es la función de los relieves en las aceras? @policia_granada El hecho de que este pavimento tenga una forma y un color distinto del resto no es arbitrario. Aparcar encima no es una buena idea AIDA ORTIZ Miércoles, 25 julio 2018, 00:21

Circular por la cualquier ciudad puede llegar a ser un auténtico suplicio para las personas ciegas o con visibilidad reducida, dada la presencia de barreras arquitectónicas en las calles y la ausencia de elementos accesibles. Existen, sin embargo, algunos elementos destinados a facilitar el paso a discapacitados visuales, como es el caso de las aceras con relieves.

El hecho de que este pavimento tenga una forma y un color distinto del resto de las aceras no es arbitrario. Las llamadas 'aceras pododáctiles' sirven para indicar la proximidad a un paso de peatones o a un desnivel.

Así lo advierte la Policía Local de Granada en su perfil de Twitter, donde, además de informar sobre la utilidad de este tipo de pavimento, advierte sobre la prohibición de aparcar o parar un vehículo sobre una acera pododáctil.

«¿Te has fijado en las baldosas de botón que hay en aceras? ¿Sabes para qué sirven? No, no están puestas para no resbalar, son para que los peatones con discapacidad visual puedan orientarse mejor. Si no lo sabías, ahora retuitea para no volver a encontrarnos cosas así», dice la Policía Local de Granada junto a una foto en la que aparece un coche sobre una de estas aceras.