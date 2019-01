«¿Sabéis lo que es un MENA? Un niño que está solo, ¿entonces, por qué lo llamamos MENA? ¡Son niños, no siglas!» BLOG «¿Por qué es políticamente correcto decir MENA y no niño desamparado? Ni idea. Llamemos a las cosas por su nombre» JUEZ CALATAYUD Jueves, 17 enero 2019, 00:55

Aparte de la invasión del inglés, nosotros mismos estamos cargándonos nuestra lengua, el español, a fuerza de utilizar términos que a alguien le ha parecido que son políticamente correctos. Por ejemplo, ¿sabéis lo que es un MENA? Pues un niño que está solo y se busca la vida como puede ¿Entonces, por qué lo llamamos MENA? ¡Son niños, no siglas! MENA es, según la jerga burocrática supuestamente moderna, un Menor Extranjero no Acompañado, pero como era muy largo lo hemos dejado en MENA. ¿Por qué es políticamente correcto decir MENA y no niño desamparado? Ni idea. Llamemos a las cosas por su nombre. ¡Ojo, que esto también es culpa nuestra, de los jueces! Hay que humanizar el lenguaje. Las personas son personas y no siglas.

