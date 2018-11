RTVE se disculpa por la «inadmisible» difusión de un tuit sobre la primera comparecencia de la Princesa Leonor Rosa María Mateo aclara que la 'caída de micro' significa en el mundo digital que quien acaba de hablar ha tenido una gran intervención EP Viernes, 2 noviembre 2018, 09:44

La administradora única provisional de la Corporación RTVE, Rosa María Mateo, ha afirmado que siente «profundamente» la difusión en la plataforma digital Playz de un tuit «inadmisible» sobre la primera comparecencia de la Princesa de Asturias en la lectura pública de la Constitución.

«Me disculpo por la interpretación a que puede conducir su visión. Desgraciadamente muchos usuarios de las redes sociales, entre los que también puede haber profesionales, no son conscientes del daño que se puede cometer a través de ellas«, ha indicado la responsable de RTVE.

Asimismo, Rosa María Mateo ha asegurado que siente «un profundo respeto» por la libertad de expresión, pero ha añadido que «de igual manera» cree que un medio de comunicación «tiene que respetar a su vez a las instituciones y a la sociedad en la que desarrolla su trabajo».

Según ha manifestado Mateo, la explicación de Playz ante la imagen difundida es que ese tuit «no ha tenido ninguna intención de ofender ni ridiculizar» y que «muy al contrario el 'mic drop' (dejar caer el micrófono) es un gesto que en el lenguaje digital actual expresa que alguien acaba de tener una gran intervención». Además, señala que desde la plataforma piden disculpas si ese tuit se ha interpretado como algo ofensivo.

Quizá no has entendido este tuit, no tiene ninguna intención de ofender ni ridiculizar. Al contrario, el 'mic drop' es un gesto que en el lenguaje digital actual expresa que alguien acaba de tener una gran intervención. Si se ha interpretado como algo ofensivo pedimos disculpas.

«Entiendo esta explicación, pero lamento profundamente la difusión de este tuit», ha insistido la administradora única provisional de la Corporación RTVE.

A pesar de las explicaciones, varios usuarios de tuiter han expresado comentarios muy negativos hacia RTVE, PlayZ y Rosa María Mateo.

Un nivel así hasta ahora sólo lo había visto en TV3. El sectarismo que estáis demostrando desde hace meses le pasará una factura tremenda a TVE. — Marcos (@Kerubbin) 31 de octubre de 2018

Los impresentables de RTVE, dirigidos por Rosa María la que tuvo a bien colocar nuestro Presidente, el que decía que venía a darle claridad y limpieza a la democracia en España, es esta la forma? Ridiculizar a la Corona, a la Institución, a la Princesa niña, al acto.Falsos! — Teodosio Fernandez M (@teodosio50) 31 de octubre de 2018