Retiran del mercado un medicamento para la hipertensión por la presencia de una sustancia cancerígena
La FDA detectó niveles superiores a los permitidos de una impureza tóxica, de modo que ha retirado de manera preventiva el fármaco
Granada
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:53
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos ha ordenado el retiro de más de medio millón de frascos de cápsulas de ... un conocido fármaco para tratar la presión arterial después de detectar cantidades superiores a las permitidas de una sustancia vinculada al cáncer.
En concreto, se trata del medicamento Prazosin Hydrochloride, fabricado por Teva Pharmaceuticals, un fármaco recetado para tratar la hipertensión. Según ha informado la FDA, el motivo de la retirada tiene que ver con la presencia de 'N-nitroso Prazosin impurity C', una nitrosamina muy vigilada debido a su potencial cancerígeno.
Esta situación afecta a las presentaciones del medicamento de 1, 2 y 5 miligramos y ya han sido retirados de manera preventiva los frascos que superan los límites marcados como seguros. El proceso ha contado con la cooperación de la farmacéutica Teva, que ha sido la responsable de comunicar lo sucedido a farmacias y distribuidores.
Sobre los lotes afectados, todos han sido distribuidos en territorio estadounidense, siendo un total de 55 lotes de cápsulas de 1, 2 y 5 miligramos presentados en frascos que contienen entre 100 y 1.000 cápsulas.
En lo relativo a los riesgos de consumir medicamentos con nitrosaminas como la detectada en Prazosin Hydrochloride, diversas investigaciones internacionales apuntan a que la exposición prolongada a dichas sustancias en concentraciones elevadas puede aumentar el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer.
