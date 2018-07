La respuesta de un niño al juez Calatayud tras leer su libro BLOG «Hace poco, un niño al que había condenado por un delito grave me comentó en la misma sala de vistas que había leído 'Mis sentencias ejemplares'...», comenta el juez de menores EMILIO CALATAYUD Jueves, 19 julio 2018, 13:17

Buenas, soy Emilio Calatayud. Hace poco, un niño al que había condenado por un delito grave me comentó en la misma sala de vistas que había leído 'Mis sentencias ejemplares' y le pregunté: «¿Qué te ha parecido?». Y él me respondió: «Bien, pero algunas de sus sentencias son extravagantes». Me llamó la atención agradablemente su educación y que utilizase el término 'extravagante'. Me gustó que usase esa palabra, la verdad. Y me sentí muy agradecido por tener lectores tan inteligentes y tan críticos.

