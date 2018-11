El regreso del talento español que ha emigrado: el plan del Gobierno para 2019 Una joven científca española trabajando. / EFE Desde 2009, un total de 949.302 personas -con nacionalidad española- han tenido que abandonar el país por «falta de oportunidades» | Una de las medidas será crear instrumentos -páginas web y plataformas- que pongan en contacto la oferta y la demanda laboral EUROPA PRESS Jueves, 15 noviembre 2018, 00:42

El Gobierno tiene previsto presentar en enero de 2019 el 'Plan de Retorno a España' que tiene como objetivo que los españoles que han emigrado como consecuencia de la crisis en la última década, un 80 por ciento de ellos universitarios, puedan regresar a España.

Así lo ha hecho saber la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, en un encuentro con los medios, este miércoles 14 de Noviembre en Madrid, dónde también ha precisado que, desde 2009, un total de 949.302 personas -con nacionalidad española- han tenido que abandonar el país por «falta de oportunidades» y que una de las medidas será crear instrumentos -páginas web y plataformas- que pongan en contacto la oferta y la demanda laboral.

«Queremos que España sea un país para volver», ha expresado para añadir que «desde el Gobierno no se puede mirar hacia otro lado y ser ajeno a esta realidad» que ha producido «un éxodo de talento».

Por ello, para elaborar este plan, desde la Secretaria han anunciado que están trabajando conjuntamente con los distintos departamentos ministeriales -en concreto, los ministerios de Exteriores, Ciencia, Educación e Industria-, y los gobiernos autonómicos así como con los agentes políticos y sociales, los colectivos de emigrantes españoles y las empresas.

«Lo que queremos es conocer bien las inquietudes que se están planteando estas personas para poder ser el instrumento que posibilite su vuelta», ha dicho. En este sentido, aspiran a que sea una estrategia «abierta y participativa» puesto que «es un reto de todos».

Para ello, desde la administración están trabajando para identificar cuestiones cómo cuales son las dificultades que tienen las empresas españolas para encontrar según que perfiles de trabajadores y están organizando una serie de jornadas -que tendrán lugar el 16 de noviembre en Berlín, y el 30 de noviembre en Londres- con el objetivo de estudiar la situación en la que viven estas personas y extraer así conclusiones para el futuro plan.

Se trataría así de una especie de «chequeo» de «quién quiere y quien no quiere volver» para «facilitar que aquel español que decida volver, pueda hacerlo». Asimismo, ha especificado que «fundamentalmente» los perfiles demandados por las empresas españolas tienen que ver «con la tecnología y la investigación».

«En el ámbito sanitario, muchos de los jóvenes que se han ido o han hecho por las malas condiciones laborales, no por que no hagan falta aquí. Y al mismo tiempo, los hospitales nos están pidiendo contratación del extranjero. No es nada coherente», ha señalado Rumí.

Así, el desarrollo de este plan se irá gestando de manera paralela a otras «medidas del Gobierno» que abogan por unas condiciones laborales para trabajar por la dignificación del trabajo «en general».

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio ya adelantó el pasado mes de septiembre en el Pleno del Senado que desde el Gobierno se iba a poner en marcha este plan y destacó la puesta en marcha de medidas para que los científicos que en los últimos diez años han tenido que abandonar el país se puedan incorporar a organismos públicos de investigación «evitando la fuga de nuevos cerebros y facilitando el retorno de los que se fueron», así como la creación de un estatuto de personal investigador con mejoras en las condiciones laborales.

«Tenemos la responsabilidad moral de centrar nuestra atención en aquellos jóvenes excelentemente formados que tuvieron que hacer las maletas ante la crisis con el objetivo de recuperar su talento. Muchos quieren volver a casa y posibilitar ese retorno es justo y bueno para nuestro país, les necesitamos para enriquecer nuestra economía; constituiría un verdadero tesoro», ha subrayó.