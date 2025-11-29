La razón por la que debes abrir los embutidos 5 minutos antes de comerlos

Los embutidos son un alimento que se encuentra en todos los hogares. La comodidad de uso, el precio y la diversidad, hacen que estos productos ... sean un indispensable en la lista de la compra.

Sin embargo, algo que pasa desapercibido es la advertencia que muchos de estos paquetes contienen en la tapadera. En este caso, cadenas de supermercados, como Mercadona, enseña en él «Abrir 5 minutos antes de servir. Una vez abierto consumir en 48 horas».

Estas recomendaciones, que pasan totalmente desapercibidas, no están ahí por casualidad. En el caso de abrir con anterioridad al consumo es para que el producto pueda desprender sustancias volátiles que durante su envasado al vacío ha acumulado y no ha podido soltar. Además, siguiendo esta recomendación se oxigena el producto, lo que hace que vuelva su sabor y aspecto original, proporcionando una mejora en él.

Por otro lado, en ocasiones cuando se abre este tipo de paquetes el alimento suele desprender un olor un poco ácido. Esto no es señal del mal estado del producto, ya que este aroma que desprende es normal por la falta de oxígeno que se produce al envasar al vacío.

Estas advertencias las ha dado la Escuela alimentaria, que incita a hacerles caso para que este tipo de cosas no provoquen un daño para la salud.

Además, alertan de la importancia de comprar productos envasados al vacío, ya que hacen que estos artículos duren más tiempo de forma segura sin necesidad de aditivos innecesarios.