«Tengo quince años y le he pegado a mi novia, pero menos de cinco veces»
«Y las niñas creían que eso era amor. Lo que digo siempre: ante el más mínimo intento de controlaros, chicas, mandadlos a tomar vientos»
EMILIO CALATAYUD
Domingo, 20 enero 2019, 00:32

A lo largo de mi carrera como juez de Menores, me he encontrado con agresores machistas de catorce o quince años que prohibían a sus novias salir de casa si no era con ellos. O que les rompían el móvil si veían una foto en la que ellas salían con otros amigos o amigas. Algunos me han dicho cosas como las que me han servido para titular este comentario: «Tengo quince años y le he pegado a mi novia, pero menos de cinco veces». O menos de diez…

