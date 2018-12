Así puedes crear tu Top Nine 2018 en Instagram: el collage de mejores fotos del año Disponibles apps para Android e iOS IDEAL.ES Viernes, 14 diciembre 2018, 08:33

Instagram está de moda. De eso no cabe la menor duda. Y es por eso que muchas apps ponen a disposición de sus usuarios la posibilidad de crear collages con las mejores fotos del año.

Estas aplicaciones móviles en cuestión se encargan de analizar tu perfil para saber cuáles fueron tus contenidos con más «Me gusta». Una de ellas es Best Nine y está disponible de forma completamente gratuita en App Store. Otra es Top Nine, que funciona de manera parecida, si bien no muestra el contenido de otros años, como en el caso de la anterior.

Cuando te hayas descargado la app que sea compatible con tu smartphone tienes que introducir tus claves de Instagram para concederle acceso y autorizarle que acceda a la información de tu cuenta.

Así se crea el collage

Desde ese momento la aplicación comenzará a sondear para encontrar las publicaciones con más me gustan. Al cabo de unos segundos (o minutos según la gente que esté haciendo lo mismo que tú al mismo tiempo), te ofrecerá un collage formado por las nueve fotos con más reacciones.

Por último, hay varias opciones disponibles: puedes guardar la composición en tu carrete, compartirla directamente en Instagram o separarlas con marcos más amplios. Inslucos puedes ordenar las fotos tal y como desees.