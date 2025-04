Cómo cargar la batería de tu teléfono móvil sin utilizar cargador ante el apagón

C. L. Lunes, 28 de abril 2025, 20:28 Compartir

El 'gran apagón' eléctrico ha pillado a toda España desprevenida y esto ha provocado que numerosas personas no pueda usar el teléfono móvil. No solo porque no haya cobertura ni internet desde las 12.30 horas de este lunes, sino porque se han quedado sin batería y no tienen modo de cargarlo. Algo que resulta esencial en situaciones de emergencia.

Algo a tener en cuenta es llevar el cargador o cable USB siempre encima para poder conectarlo a cualquier ordenador o vehículo. También existe la opción de carga inversa. Esto funciona conectando dos móviles, o bien a través de un cable, o de forma inalámbrica. Uno de los teléfonos hará la función de cargador portátil y se puede hacer seleccionando la opción 'carga inversa'.

Para ello tendrás que ir a los ajustes del teléfono, seleccionar el apartado de batería, después rendimiento y por último 'carga inversa'. Aunque es importante tener en cuenta que no todos los teléfonos tienen esta posibilidad; en otros, está disponible desde 2019.

Hay otras opciones: cargadores solares portátiles, cargadores inalámbricos o apps para cargar la batería. Este último coge la energía de la vibración del móvil y te aportará carga. No obstante, si desactivas el GPS, el Bluetooth y el wifi, poner el brillo de la pantalla al mínimo y no utilizas fondos de pantalla en movimiento, podrás ahorrar batería. Además habilita el modo ahorro de energía.

Temas

apagón

teléfono