Ya puedes hacer barbacoas en el campo: ¿qué normas debes seguir? El pasado 15 de octubre finalizó el periodo de riesgo alto de incendio, por lo que ya está permitido hacer barbacoas en zonas habilitadas

Desde el pasado 15 de octubre, es posible hacer barbacoas en entornos rurales, siempre y cuando sea una zona habilitada para la preparación de alimentos. Así lo establece el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, que especifica que en el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 15 de octubre queda totalmente prohibido encender fuego para la preparación de alimentos o para cualquier otra finalidad, a excepción del uso de barbacoas en establecimientos de alojamiento turístico autorizados.

Se consideran montes o terrenos forestales, aquellas «superficies rústicas cubierta de especies arbóreas, arbustivas, de matorral, o herbáceas, de origen natural o procedente de siembra o plantación, que cumplen funciones ecológicas, protectoras, de producción, paisajísticas o recreativas». Por su parte, se considera zona de influencia forestal «la franja circundante de estos terrenos con una anchura de 400 metros».

De esta forma, desde el pasado 15 de junio ya es posible hacer barbacoas en estas zonas, siempre y cuando se trate de sitios habilitados para la preparación de alimentos.

Propiedades privadas

En cuanto a las barbacoas en terrazas y patios privados, las comunidades deben aplicar las ordenanzas municipales, ya que no hay regulación alguna que lo prohíba de forma expresa. Se trata de una actividad que no se puede prohibir, a no ser que se realice en zonas comunes o que genere graves molestias a los vecinos.