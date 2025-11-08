¿Pueden multar por poner la bandera de España en el balcón?

Justo antes del Día de la Hispanidad, algunos medios difundieron la noticia de que colocar la bandera de España en el balcón podría acarrear una ... multa. Las cifras que se manejaban de entre 600 y 750 euros. Esta información ha corrido como la pólvora en las redes sociales.

Estas informaciones aseguraban que la Ley de Propiedad Horizontal no permitiría colocar elementos en la fachada porque es un elemento común. Por ello, recomendaban recurrir a la aprobación en junta vecinal la colocación de las banderas, ya que al contar con la aprobación de los propietarios no debía llevar aparejada una sanción.

Sin embargo, la Ley de Propiedad Horizontal indica que «el propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o altere su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad». Así, una bandera legal no entraría en este supuesto, ya que es un elemento provisional que puede quitarse en cualquier momento y no altera la estructura.

Hay que tener en cuenta que las comunidades de propietarios no tienen capacidad para imponer sanciones. Esto tendría que hacerlo la autoridad municipal, que solo lo haría en caso de que generara un peligro para los transeúntes o la integridad de la fachada.