¿Te pueden multar si duermes en tu coche? Sí, en estos casos Tanto si la intención es acampar, como si queremos echar una cabezadita para después continuar el viaje, debemos tener en cuenta las prohibiciones de la DGT AIDA ORTIZ Martes, 24 julio 2018, 01:18

Las autocaravanas o furgonetas camperizadas son, cada vez más, una opción muy valorada para viajar sin preocuparse del alojamiento. Sin embargo, a muchas personas les surge la duda sobre si es legal o no dormir en un vehículo, fuera de lugares habilitados como campings. Además, la duda se amplía a otras situaciones, como si es posible dormir en el coche en el caso de que estemos realizando un viaje largo y nos entre sueño.

Pues bien, según informan desde la página Viajerocarpediem.com, dormir en un coche es totalmente legal. De hecho, la Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda hacerlo, ya que la falta de sueño pueda afectar a la conducción y, por tanto, puede resultar peligroso continuar el viaje.

No obstante, sí está prohibido acampar, lo que implica tener elementos en el exterior del vehículo, como sillas, mesas o toldos. Por tanto, mientras el vehículo esté correctamente estacionado, no haya elementos de acampada fuera de él y respetemos las normas en cuanto a la obstaculización y el ruido, será totalmente legal dormir en su interior y los agentes no podrán multarnos.

En el caso de que los agentes consideren que hay muestras suficientes de que se trata de una acampada ilegal, la multa dependerá de la regulación autonómica y municipal. En general, las multas pueden oscilar entre los 30 y los 150 euros, una cifra que puede aumentar si se deja basura o se daña la naturaleza.

Por otro lado, muchas zonas protegidas cuentan con una regulación distinta y no está permitido dormir en el vehículo, bajo ningún concepto. En casos considerados graves, la multa puede pasar de 500 a 5001 euros.