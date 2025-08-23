Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un técnico en emergencias pide no dejar una botella de agua en el coche con calor TIKTOK / @MIGUELASSAL

«Puede provocar un accidente fatal»: un técnico en emergencias pide no dejar una botella de agua en el coche con calor

Un técnico de emergencias pone a prueba el efecto lupa que puede ocurrir si se abandona una botella en el vehículo

Esther Guerrero

Sábado, 23 de agosto 2025, 10:08

En ocasiones, la gente suele dejar botellas de agua por descuido o por prevenir por si en un futuro tienen sed. Sin embargo, este gesto que puede parecer inofensivo, es mucho más peligroso de lo que se cree, en especial si se hace en verano.

Un técnico de emergencia, Miguel Assal, ha comentado en un video para sus redes sociales que provoca este olvido. Y es que, puede hacer que un vehículo arda.

Aunque parezca imposible esto se debe a algo muy sencillo de explicar. El efecto lupa, a causa de las altas temperaturas y el sol acechante que caracteriza a esta época del año. En este mismo video, Miguel hace una prueba de ello dejando una botella de plástico en el asiento del copiloto y haciendo zoom a ese punto del asiento donde se produce este suceso.

Mientras explica lo que provoca el efecto si se deja el recipiente en el interior del coche durante un tiempo prolongado, se puede comprobar como poco a poco brota un pequeño hilo de humo del asiento que está al lado de él.

Tras esto, toca el lugar y comprueba que a pesar de que el asiento este caliente, ese lugar donde se encontraba el humo lo estaba aún más. Por lo que termina haciendo esta recomendación que puede salvar vidas con un pequeño gesto.

