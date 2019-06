Los profesores deberán compensar la jornada cuando se vayan de excursión y hagan menos horas Se trata de una de las novedades del acuerdo suscrito entre patronal y sindicatos para establecer un control de la jornada que incluye compensaciones cuando los docentes excedan la jornada laboral prevista Á.L. Jueves, 13 junio 2019, 14:36

El nuevo control horario ha llegado también a las aulas. Los profesores deberán tener en cuenta a partir de ahora que su jornada laboral queda supeditada al tiempo que permanezcan ejerciendo su profesión. Es decir, si exceden el horario previsto serán compensados, pero si se quedan cortos -como puede suceder en una excursión- deberán compensar el tiempo no trabajado.

Estas son algunas de las conclusiones a las que se ha llegado en el acuerdo suscrito entre la patronal y los sindicatos USO, UGT, CCOO y CIGa (FSIE no se ha sumado al mismo) para cumplir con el nuevo registro horario que impone el Gobierno desde el pasado 6 de junio. De hecho, los profesores permanecían hasta ahora en un limbo jurídico en este sentido al no haber ningún pacto que regulase los horarios dentro de lo establecido por el Ejecutivo.

De acuerdo con lo pactado, los profesores tendrán que compensar la jornada que no cumplan íntegramente y podrán acumular días extra entre septiembre y noviembre si han excedido su horario de trabajo. Además, desde ahora se tendrá en cuenta como jornada lectiva todo aquello que afecte al desarrollo de la labor docente y se distinguirá de la jornada no lectiva en los supuestos que no cumplan esa condición, como sucede, por ejemplo, durante un recreo.

Porque el acuerdo tiene 17 normas que son bastante explícitas en cuanto al cómputo de la jornada laboral. Por ejemplo, «la pausa entre la mañana y la tarde no será considerada como tiempo de trabajo, salvo que tenga encomendada la realización de tareas». A lo que se le añade que si un profesor está en el centro escolar aunque no esté impartiendo clases, ese tiempo sí se computará para sumar al control horario.