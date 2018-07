¿Cuál es la principal causa de muerte en cada país? El mapa de las 5 cosas que más nos matan La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que los sistemas de salud de cada país se evalúan «por la cifra anual de muertes y su causa» ÁNGEL ORTE Martes, 17 julio 2018, 11:37

Han pasado los años y el nombre de los males es distinto gracias a los avances de la ciencia. Sin embargo, el mapa mundial queda notoriamente marcado por otros problemas de salud ya alejados de las neumonías o las tuberculosis, pero no con menos incidencia. El cáncer y los problemas cardiovasculares son responsables de prácticamente la mitad de decesos en todo el planeta. Según los datos proporcionados por el 'Institute for Health Metrics and Evaluation' de Estados Unidos, las enfermedades no transmitibles son las que más muertes originan.

Tal como recoge 'ABC', en la mayoría de países, también en España, la principal causa de muerte son los episodios cardíacos, seguidos del cáncer. En el otro punto se encuentran ya las infecciones o desnutrición, que siguen dejando rastro en países subdesarrollados como también lo hace el VIH.

También la Organización Mundial de la Salud (OMS) se pronunció al respecto de otro mal como son las infecciones de vías respiratorias inferiores, una problemática contagiosa de las más letales. En 2016 se cobraron la vida de tres millones de personas en el mundo.

Según la OMS, la eficacia de los sistemas de salud de cada país queda evaluada «por la cifra anual de muertes y su causa». Los datos proporcionados por el IHME destacan las cinco principales causas de muerte en España en 2016:

1 Enfermedades cardiovasculares

Más de un 30%. Estos son los ocho síntomas que te muestran que padeces problemas cardíacos.

2 Cáncer

Más de un 25%. Recuerda que estos tres alimentos te ayudan a prevenirlo.

3 Demencia

Más de un 13 por ciento.

4 Enfermedades respiratorias

Más de un 7.5 por ciento.

5 Diabetes

Más de un 5 por ciento.