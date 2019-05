El 'primo de Zumosol' revela que sufrió acoso escolar «por feo y por bajito» «Me pegaban y me humillaban todos los días» ha confesado Sergio Medialdea IDEAL Miércoles, 8 mayo 2019, 13:54

Por su nombre real no le conoceréis. Se llama Sergio Medialdea, tiene 47 años, y muchos crecieron son su rostro en pantalla. Si os decimos que hablamos de 'el primo de Zumosol' seguro que ya le ponéis cara.

Sergio se hizo popular en la década de los 90 por ser uno de los personajes televisivos de aquella época. 25 años después, ha revelado que sufrió bullying cuando era pequeño por 'feo y bajito.

Él mismo ha revelado ahora que le llamaban «feo, bajito, muerto de hambre, hijo de la limpiadora». Así lo recuerda: «El primer día que entré en el Instituto me cogieron por banda tres chicos de COU y no pararon. Recuerdo perfectamente que un día me quitaron el bañador en la piscina y tuve que salir desnudo del agua. Me pegaban y me humillaban todos los días».

Ahora, con dos libros editados, Sergio ha recordado su duro pasado tras haberse puesto en contacto y colaborado con la asociación Nace, que está encargada de luchar contra el acoso escolar.