Estas son las preguntas del carnet de conducir: ¿eres capaz de aprobar el test? La Dirección General de Tráfico (DGT) reta a sus seguidores en Twitter a comprobar si están al día sobre seguridad vial AIDA ORTIZ Viernes, 20 julio 2018, 09:22

Si hace tiempo que te sacaste el carnet de conducir, es posible que hayas olvidado algunas normas de circulación y que por ello te estés exponiendo a sanciones de tráfico. Esto, unido a las modificaciones que se van realizando año tras año, podría implicar un suspenso si te volvieras examinar. Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) reta a sus seguidores en Twitter a comprobar si están al día sobre seguridad vial, con el siguiente examen, correspondiente al test del mes de julio.

(Encontrarás las respuestas al final)

1. Si debido a una emergencia, un conductor se ve obligado a inmovilizar su vehículo en una autopista, ¿puede hacerlo en la mediana?

A. No, en ningún caso se debe dejar inmovilizado el vehículo en la mediana.

B. Solo si fuera preciso y de forma excepcional para no obstaculizar la circulación.

C. No; siempre se debe dejar inmovilizado el vehículo en el arcén derecho

2. ¿Qué puede aumentar la distancia de frenado?

A. Únicamente la velocidad.

B. Que el vehículo lleve frenos de disco.

C. Que haya nieve o hielo en la calzada.

3. En un automóvil, ¿cuál de los siguientes elementos reduce el riesgo de lesiones de cuello en una colisión?

A. Los frenos ABS.

B. El reposacabezas, ajustado de forma apropiada.

C. El cinturón de seguridad.

4. Si los frenos se mojan...

A. Pueden dejar de frenar, perdiendo temporalmente su eficacia.

B. Se estropean y deben cambiarse las zapatas o pastillas.

C. Se frena en menos espacio.

5. En un accidente entre dos vehículos, ¿qué tipo de daños cubre el seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria?

A. Solamente los daños materiales.

B. Los daños personales y los materiales del vehículo no causante del accidente.

C. Solamente los daños personales.

6. En las isletas de canalización del tráfico situadas en la calzada, ¿se puede parar o estacionar?

A. Se puede parar.

B. Se puede estacionar.

C. No se puede parar ni estacionar.

7. Los vehículos prioritarios, ¿tienen prioridad de paso sobre el resto de los usuarios de la vía?

A. Sí, siempre.

B. No, nunca.

C. Solo cuando circulen en servicio de urgencia.

8. Las malas condiciones meteorológicas, como lluvia, viento o hielo, ¿aumentan la probabilidad de sufrir un accidente con una motocicleta?

A. No; el mal tiempo no influye en la conducción de motocicletas.

B. Sí; es más probable que el motorista se caiga si hace movimientos bruscos.

C. Sí, pero solo si el conductor no lleva el equipamiento adecuado.

9. Como norma general, en vías urbanas, ¿cual es la velocidad máxima permitida para motocicletas?

A. 50 km/h.

B. 60 km/h.

C. 45 km/h.

10. El medio ambiente, ¿se ve afectado por los accidentes de tráfico?

A. No.

B. Sí.

C. Únicamente en vía interurbana.

11. Las altas temperaturas pueden suponer un riesgo para la seguridad durante la conducción. ¿Debe circular adoptando medidas preventivas?

A. Sí, por lo que debe conducir durante la noche, ya que la temperatura al ser inferior permite al conductor un tiempo de reacción mayor.

B. Sí, el conductor debe extremar las precauciones y realizar los descansos y paradas recomendados, para evitar la fatiga y el sueño.

C. No, siempre que en el interior del vehículo no se alcancen temperaturas superiores a 20 grados.

12. Conducir bajo los efectos de algunas drogas puede producir en el conductor...

A. Una percepción mayor del campo visual.

B. Un nivel de alerta mayor.

C. Ilusiones ópticas.

13. Muchos atropellos a peatones se producen cuando los vehículos...

A. Circulan marcha atrás porque el conductor no ha visto al peatón.

B. Se disponen a entrar en un garaje.

C. Estacionan en la acera.

14. Fumar, mientras conduce, puede provocar...

A. Distracciones y problemas de visión a causa del humo

B. Un aumento de la capacidad de atención.

C. Somnolencia.

15. Como norma general se prohíbe cambiar el sentido de la marcha...

A. En las calzadas con prioridad.

B. En las plazas de circulación giratoria.

C. En los tramos de vía en los que esté prohibid adelantar.

Respuestas

1. B

2. C

3. B

4. A

5. B

6. C

7. C

8. B

9. A

10. B

11. B (El calor durante la conducción representa un riesgo para la seguridad vial. Bajo sus efectos, aumenta el tiempo de reacción al volante y las distracciones aparecen con más facilidad. Es importante adoptar medidas preventivas como evitar las horas centrales del día para conducir, realizar descansos y paradas recomendados para evitar la fatiga y el sueño, y hacer un uso adecuado de los sistemas de climatización)

12. C

13. A

14. A

15. C