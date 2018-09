Predicción del horóscopo de hoy viernes 14 de septiembre los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Viernes, 14 septiembre 2018, 02:09

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy viernes 14 de septiembre. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Debido a que distintos planetas se encuentran retrógrados esta semana, no te sorprendas si te resulta difícil lograr el progreso que quisieras. Y cuando el fogoso Marte —tu planeta regente— se vuelve retrógrado en Capricornio, puede que sientas muchas ganas de avanzar con respecto a tu carrera o tus responsabilidades personales. Definitivamente este es el momento de terminar cualquier cosa que tengas pendiente. Independientemente de lo que ronde tu cabeza, resuélvelo ahora para que puedas avanzar cuando el momento sea adecuado.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Debido a que el dinámico Marte regresa a Capricornio y a tu sector de lejanos horizontes hasta el 10 de septiembre, puede que tengas una segunda oportunidad. Aunque el vital Marte está retrógrado actualmente, tal vez vuelvas a tener la oportunidad de viajar, estudiar o trabajar en el extranjero. Si bien puede que te tome un tiempo ponerte en marcha, esta puede ser tu oportunidad para registrar tu interés.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

El conversador Mercurio, tu planeta regente, continúa en tu sector de comunicación. Sin embargo, como se está deteniendo antes de volverse directo este fin de semana, ten cuidado. El inquisitivo Mercurio puede traer consigo más demoras y frustraciones cuando cambie de dirección. Mantente alerta durante los próximos días. Evita firmar algo importante o hacer promesas, ya que puede que las cosas no salgan de acuerdo con los planes. Aun así, puede haber una mejora gradual a partir del sábado, aunque tal vez comiences a notarla más o menos en una semana.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

El conversador Mercurio disminuye la marcha esta semana en tu sector de dinero, mientras se prepara para volverse directo el fin de semana. Debido a esto, puede que sea prudente prestar especial atención a tu información personal, las tarjetas de crédito y otros papeles o cosas importantes. Considera esperar al menos una semana antes de comprar algo costoso.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

También hay una muy sutil e imaginativa conexión entre el positivo Júpiter en tu sector hogareño y el nebuloso Neptuno en un sector más sensible de tu carta. Esto podría indicar que estás más sensible ante los estados de ánimo y sentimientos de los demás. Tus habilidades psíquicas podrían agudizarse y tal vez puedas darte cuenta qué le sucede a alguien, incluso si no te dice nada. Si conoces esta información, puedes tomar decisiones más informadas.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

El inquisitivo Mercurio, tu planeta regente, se está deteniendo y se prepara para volverse directo este fin de semana. Puede que sea prudente evitar comprometerte con algo demasiado rápido, en especial si se trata de importantes acuerdos. Además, como actualmente está pasando por un sector más recluido de tu carta, es posible que alguien te ofrezca un mal negocio. Si te mantienes alerta ante esta posibilidad, puedes evitarla. Lee las claúsulas y condiciones y te mantendrás lejos de los problemas.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Pero en lo que respecta al dinero y las cuestiones comerciales, puede que necesites poner límites más firmes. Debido a que el expansivo Júpiter en tu sector de finanzas personales se alinea con el nebuloso Neptuno en tu sector de trabajo, puede que tu generosidad te resulte en tu contra. Asegúrate de que tu tarifa sea justa y no dejes que otros se aprovechen de tu buena voluntad.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Aun así, debido a que el ejemplar Saturno y el poderoso Plutón también están retrógrados en este sector, determinados procedimientos que puedas haber puesto en marcha podrían demorar muchísimo. Ten paciencia; eventualmente, llegarás a la meta.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Tienes al ejemplar Saturno y al radical Plutón retrógrados en este sector, y su influencia puede dar como resultado un análisis más profundo. Sin embargo, la aparición del planeta rojo puede ayudarte a abordar las facturas o los gastos diarios que puedas haber marcado para pagar después. Ponerte al día con tus responsabilidades financieras puede ayudarte a mantener el control y reducir el estrés.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

El mensajero Mercurio se retrasa esta semana mientras se prepara para volverse directo el fin de semana, y lo hace en un sector más intenso de tu carta. Como resultado de esto, por el momento puede que sea prudente posponer la firma de cualquier contrato que involucre una gran cantidad de dinero o la solicitud de un préstamo o crédito. Espera más o menos una semana y el proceso debería desarrollarse mucho más fácilmente.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Además, el competitivo Marte se volvió retrógrado en tu sector espiritual el 12 de agosto. Permanecerá allí hasta el 11 de septiembre, lo que podría actuar como catalizador para animarte a aceptar cuestiones que debes resolver antes de poder avanzar. Pedirle ayuda a una de tus amistades cercanas, a un consejero o a un instructor de vida podría ayudarte a liberarte de esas arraigadas emociones.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

El área más ocupada de tu vida parece ser el ámbito social, y podrías participar de proyectos comunitarios y otros programas que beneficien a las personas de tu localidad. Además, los clubes y grupos podrían demandar gran parte de tu tiempo y atención, en especial si has optado por tener algunas responsabilidades. El estimulante Marte se volvió retrógrado en este mismo sector el 12 de agosto, por lo que podrías aprovechar este momento para abandonar cualquier actividad sin propósito y dedicarle más tiempo a tu persona.

Aquí puedes consultar todas las predicciones.

Que no se te olvide que mañana podrás consultar de nuevo la predicción gratis del horóscopo, completa y detallada en los aspectos que más te interesan de tu vida privada y social.