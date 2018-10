Predicción del horóscopo de hoy viernes 26 de octubre: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Viernes, 26 octubre 2018, 00:59

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy viernes 26 de octubre. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Hoy es posible organizar una reunión de personas interesadas en cuestiones psíquicas o metafísicas. Un invitado muy especial podría dar una charla o liderar un grupo de discusión. Esto puede ser fascinante para todos los presentes. Te ganarás una gran reputación como anfitrión a pesar de que lo único que hagas sea pasar las galletas y servir el café. Por encima de todo, debes pasarla muy bien y disfrutar hablando con tus amigos. ¡Diviértete!

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

La escritura puede ser uno de tus principales actividades hoy. Tienes una gran cantidad de información para transmitir a cualquiera que pueda estar interesado en lo que tienes que decir. Podrías probar redactar un artículo para una revista o tal vez la ficción o la poesía. Sin embargo, incluso aunque todo lo que escribas en este momento sea una carta a tu primo, lo que digas, sin duda, será brillante, apasionante y muy interesante. ¡Manos a la obra!

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Los intereses profesionales continúan expandiéndose y están logrando mantenerte muy ocupado/a. Tus ingresos están aumentando y podrías lograr una cierta importancia en tu campo. Sin embargo, podrías estar buscando nuevas oportunidades. Puede que el campo al que te dedicas ahora no sea en el que quieres continuar los próximos 20 años. Es por lo tanto un buen día para sondear las aguas. Puede que te sorprendan las oportunidades que hay.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Un viaje en compañía de alguien cercano podría estar en el horizonte. De hecho, podrías irte muy pronto y probablemente la emoción esté aumentando. Algunos acontecimientos sorprendentes podrían surgir durante el transcurso de esta jornada, por lo que lo más probable es que esto llegue a ser algo más que unas simples vacaciones. Asegúrate de verte bien, no te detengas respecto a lo que quieres hacer y diviértete.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Un golpe de suerte inesperado podría llegarte hoy, - algo que nunca hubieras esperado ni en un centenar de años. Podría parecer como un sueño hecho realidad, sin embargo, podría afectar a tu vida de alguna manera. Podrías encontrarte frente a una decisión: ir por ella y cambiar tu modo de vida o dejarla pasar y aceptar el riesgo de que otra gran oportunidad nunca aparezca. ¿Quién dijo que la vida era fácil? Piensa en ello.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Si actualmente no estás en una relación sentimental, hoy puedes conocer a alguien que promete mucho. Tu trabajo podría estar involucrado de alguna manera, y también es posible que esta persona haya estado viviendo cerca durante mucho tiempo. Un amigo podría presentarles. Probablemente van a pasar al menos una hora hablando, y es probable que hagan arreglos para verse de nuevo.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Una especie de sacudida inesperada podría tener lugar hoy, y podrías encontrarte de repente que te ofrecen más dinero o responsabilidades. Esta puede ser justo la oportunidad que has estado esperando, pero podría tomarte tan de sorpresa que puede que tengas que pedir tiempo para pensar en ello. No lo pienses demasiado, ya que podrían darle la oportunidad a alguien más.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Hoy puede que asistas a por lo menos una ocasión social festiva y, por lo tanto, puedes encontrarte con algunas personas muy interesantes en profesiones inusuales, tales como el cine o la televisión. Espera escuchar algunas historias extrañas, algunas de ellas ciertas, otras que son claramente exageradas. Sin embargo, de todas estas bromas y cuentos, podrías obtener alguna información útil. Toma nota de ello para que seas capaz de recordarlo más tarde.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Es probable que tu nivel de salud y bienestar físico sea muy alto, y por lo tanto es probable que brilles intensamente. Como resultado, podrías encontrar que los que te rodean presten más atención a lo que dices de lo que lo suelen hacer. También descubrirás que tu mente es muy fuerte y que eres capaz de ser excepcional rapidez y captas las cosas a la primera. Por lo tanto, puedes absorber mucho más de lo que oyes que lo normal. ¡Toma nota de ello!

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Si tienes la intención de que algo cambie pero todavía no has hecho nada al respecto, la luna nueva al comienzo de la semana podría ayudarte a iniciar este proceso. Puede que lo sientas como una intranquilidad que te impulsa a actuar. Esta fase lunar está en un sector más intenso, por lo que podría incluir librarte de algo que ya no funciona para ti. Hacerlo puede aliviarte mucho y también podría mejorar tu vitalidad.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Un sueño o visión intensa podría resultar en un avance espiritual de algún tipo y es posible que pases gran parte del día un poco aturdido/a, tratando de sacarle algún sentido. Es posible que veas si puedes encontrar algunos libros sobre el tema, ya que todas las señales indican que la lectura podría traer una gran cantidad de información útil para la agenda de hoy. También puede ser que desees escribir un relato sobre tu experiencia.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Es probable que tu estado de ánimo sea hoy muy alegre y lo vas a mostrar en tu cara. Esto no va a pasar desapercibido para la gente que conoces. Puedes hacer algunos nuevos amigos y, si no tienes pareja, podrías conocer a alguien interesante y con potencial para el amor. Esta persona es alguien educado y refinado, por no mencionar inteligente. Sé cordial, agradable y disfruta de tu día.

