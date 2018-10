Predicción del horóscopo de hoy viernes 12 de octubre: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Viernes, 12 octubre 2018, 01:21

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy viernes 12 de octubre. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

La energía de hoy demanda un compromiso radical de una u otra manera. Pero la verdad es que será difícil tener perspectiva en este día, ¡por lo tanto piensa dos veces antes de hablar! Posiblemente aprendas que es inteligente tener cautela con las personas con labia. Si alguien trata de persuadirte, el consejo es que preguntes la causa.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

El humor de este día posiblemente obstaculice tus experimentos de auto-afirmación. Tendrás una tendencia a imaginar que las personas no están especialmente interesadas en ti o en lo que haces, o que están demasiado ocupadas para prestarte atención. Una vez que puedas sobreponerte a tus sentimientos de inseguridad (y seguramente lo logres), nada será capaz de detenerte.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Puede ser que algo durante los últimos años te haya reprimido o impedido elegir la vida que hubieras querido tener. Puede deberse a los conceptos morales con los que creciste. El aspecto en juego hoy traerá este tipo de verdades a la superficie. ¿Eres un creyente real en los valores que te enseñaron a una edad temprana? ¿O eres como un prisionero de los mismos?

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Dada la energía celestial en juego, hoy podría surgir tu lado poético. Podrías decidir cortejar a alguien. Si no tienes pareja, podrías invitar a alguien especial a una cita romántica. Podrías escribirle un poema de amor o cantarle una serenata o una canción original. ¡Puedes llegar a ser una persona muy tierna cuando te enamoras! Si ya estás una relación, querrás planificar una velada romántica juntos.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Hoy podrías hacerte preguntas sobre tu vida romántica. Podrías preguntarte hacia dónde se dirige tu actual relación. Tómate un tiempo para concentrarte en lo que deseas y esperas de una relación que funcione bien. Una parte de ti quizás no esté decidida en este momento, de modo que trata de no asumir compromisos repentinos. En estos días estás atravesando por ciertas emociones y tal podría llevarte a analizar tus deseos por un tiempo.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Hoy la alineación celestial podría agitar sentimientos románticos complejos. Si no tienes pareja, podrías estar enamorándote. No temas manifestar estos sentimientos y demostrar tu interés por esta persona. En caso de que estés en una relación, trata de averiguar hacia dónde marcha. ¿Son ustedes compatibles? Quizás no encuentres las respuestas ahora, pero es un buen momento para meditarlo.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

En este momento la energía astral en juego podría crear algunas emociones confusas para ti en una relación. Quizás tengas una pareja a la cual amas de verdad. Pero podrías estar atravesando una etapa de grandes desafíos. Una parte de ti podría desear cortar esta relación mientras la otra parte desea un mayor compromiso. Trata de tener la mayor honestidad posible cuando explores estos sentimientos. ¡Pronto encontrarás las respuestas adecuadas!

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

El día por delante de alguna manera te resultará arduo, ya que le harás frente a algunas cuestiones psicológicas desagradables. Si por casualidad has sentido algo de agobio últimamente, éste es el momento de admitirlo. Por más difícil que te resulte, la confesión es el primer paso hacia el progreso verdadero.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

¿Has sentido algo de tensión en los últimos días? Difícilmente te resulte sorpresivo saber que la energía astral te tienta a tomar desafíos y no tolera compromisos. Cuando te dedicas totalmente a tus actividades luego cosechas los beneficios. Mantén tu mirada en el horizonte y ten presente que adelante te esperan días más calmados.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Hoy la alineación astral te hará una pregunta importante: ¿Qué has hecho con lo que se te ha dado? ¿Lo estás guardando todo para ti mismo/a? ¿Estás haciendo que dé sus frutos sólo para ti? ¿O estás intentando utilizarlo lo mejor posible en el interés de todos? Este poder que te ha sido concedido debe ser compartido.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

En ciertos momentos durante el mes has tenido que reorientar tu vida profesional. Es muy posible que hoy, con la alineación planetaria en juego, sientas esta necesidad de reorientarte de una manera profunda. ¿Es posible que estés desarrollando una profesión que no sea correcta para ti? Si es así, ¿por qué no eliges ir en una dirección que desees de verdad? ¡Hazlo ya!

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Qué día tan extraño será éste. Los cuerpos celestiales te revelarán cuánto trabajo han hecho los astros en tu vida. Es posible que no te reconozcas a ti mismo/a. Esto será porque el aspecto en juego está en proceso de conducirte a algo esencial en tu vida. No todo lo que te mostrarán será a nivel consciente. Presta atención a tus sueños, ya que los mismos contienen visiones importantes.

