Predicción del horóscopo de hoy viernes 21 de diciembre: los signos zodiacales

Predicción del horóscopo de hoy viernes 21 de diciembre

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy viernes 21 de diciembre. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Aunque el conversador Mercurio sigue retrógrado en tu sector de viajes y aventura, conecta con el sol, y el jovial Júpiter sugiere que puedes tener extrema confianza en tus capacidades. Esto puede animarte a dar un audaz paso adelante y a probar cosas que antes te generaban muchos nervios. Sin embargo, puede que sea útil tener algunas prácticas amistades a mano que puedan darte sabios consejos.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Puede que no sea tan grande, pero es señal de que te has abierto a este flujo y a recibir cosas del universo. Si sigues expresando cualquier arraigada emoción que está bloqueando tu energía y te preparas para resolver problemas que han impedido que avances, esta corriente puede aumentar. No solo podrías encontrarte con más dinero sino también con más amor y otras cosas buenas. Al parecer, tienes una buena racha.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Puede que estén menos inhibidas y más dispuestas a ser exactamente lo que son, independientemente de lo que tú o los demás piensen. Y esto podría ser contagioso. Cuanto más interactúes con estas personas, más podrías sentir que aumenta tu confianza. Socializar puede ser extremadamente bueno para ti, ya que te trae maravillosas oportunidades y apoyo, en caso de que lo necesites.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Esta vez, la determinación de aceptarla será completa y, debido a esto, tendrás más posibilidades de que sea todo un éxito. Sin embargo, como el reflexivo Mercurio continúa su fase retrógrada en este sector, puede que las cosas no salgan exactamente como las planeaste. Debes ser flexible en caso de que se produzcan cambios inesperados. Sin embargo, dichos cambios podrían jugarte a favor si no te resistes a ellos.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Podrías tener una tendencia a pensar en grande esta semana, y puede que estés a punto de aceptar un desafío que antes evitabas. Tal vez tengas deseos de experimentar nuevas ideas, filosofías y lugares que te ofrezcan algo distinto. Es posible que estés buscando una nueva manera de interactuar con la vida, y viajar puede ser una opción que te ofrece otra perspectiva. Los nuevos paisajes, sonidos, lugares y rostros son fascinantes y te dan mucho en qué pensar.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Al parecer, hay mucha positiva actividad dentro de la familia. Una muy animada combinación de energías podría reunir a todos para una celebración o simplemente para pasar un agradable momento en compañía. Puede que haya una buena noticia o quizás una oportunidad que mejore las vidas de todos. El resultado es que un gran cambio hacia lo positivo podría hacer que todos estén más felices y expectantes en torno al futuro.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Podrías descubrir que la próxima semana es una de las más positivas en bastante tiempo. Una muy optimista combinación de energías hace que esta sea una excelente oportunidad para relacionarte, aprender una nueva habilidad, asistir a entrevistas y promoverte en general.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Si tienes un negocio, puede que obtengas más ganancias de lo habitual o que te ofrezcan la oportunidad de hacerlo. Esto puede deberse a tu actitud generosa hacia los demás y a tu voluntad de dar sin esperar recibir algo a cambio. Quizás solo sea tu bondad y buen karma que vuelven.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Podrías sentir tal grado de confianza y optimismo que nada te perturba. Probarás cualquier cosa que dicte tu corazón, incluso si tienes que escalar la montaña más alta o nadar en el mar más profundo. Al menos eso es lo que piensas. Cuando se trata de la realidad, puede que no todo salga según los planes. Sin embargo, bajar un poquito las expectativas puede permitirte lograr mucho más.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Hay energías muy animadas en tu sector espiritual, por lo que quizás quieras pasar tiempo en un retiro donde puedas meditar y contemplar la vida y el mundo. Debido a que el sol está en este sector junto con el filosófico Júpiter y el incansable Mercurio, te mereces este tiempo para ti a fin de desconectarte y recargar energías.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Tu círculo social, buenas amistades e incluso aquellas personas con quienes conectas en las redes sociales pueden ser una fuerza para el bien en tu vida. Podría haber una gran energía positiva en tu camino por parte de personas que en verdad disfrutan de tu compañía y de tenerte cerca.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Podrías disfrutar de un verdadero reconocimiento esta semana. Una muy animada combinación de energías sugiere que los demás podrían promoverte incluso sin preguntarte. Tal vez algo que publicas en las redes sociales se viraliza y te conviertes en una sensación de Internet de la noche a la mañana. O podría tratarse de una mención que te consiga una lucrativa oferta o una fabulosa oportunidad.

