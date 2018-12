Predicción del horóscopo de hoy viernes 30 de noviembre: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Sábado, 1 diciembre 2018, 03:24

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Hoy es posible que desees hablar sobre los planes que tienes o te gustaría hacer con las personas con las que vives. Si vives a solas, no hay muchas posibilidades de que tus planes afecten a nadie, pero si vives con alguien ten en cuenta a esas personas. Puede ser que alguien más en la casa tenga algunas intenciones de las que no eras consciente o puede que alguien necesite algo de ti. Habla sobre las cosas y todo saldrá bien.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Si algo te está molestando hoy, considera hablar con tu madre o una persona mayor con quien sientas comodidad. No importa dónde estemos en la vida, sigue habiendo una parte de nosotros que cuenta con el apoyo y el cuidado de alguien con más experiencia. Obtén un poco de fuerza de este recurso valioso realizando una visita o llamando. Recuerda que debes expresar tu gratitud por esta relación de apoyo.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Tu interés amoroso actual podría estar experimentando algunos problemas familiares. Por lo tanto, no esperes una conversación demasiado chispeante esta noche. Tu pareja puede parecer preocupada y no estar del mejor de los humores. Ten la seguridad de que esto no tiene nada que ver contigo. No dejes que tus inseguridades obtengan lo mejor de ti. No exijas ninguna explicación. Estate allí, incluso si eso significa estar en silencio, y dejr que tu pareja piense en las cosas. Es un comportamiento diplomático y sin duda será apreciado.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Trata de asegurarte hoy el tener un poco de tiempo de calidad para ti. Tu naturaleza es la que desarrolla el pensamiento intenso, la creatividad, la sexualidad y la emoción. Sin suficiente tiempo a solas en un lugar que sea cómodo para ti, puedes comenzar a sentir agotamiento. La irritabilidad o la retirada pueden ser fuertes indicadores de que ya es hora de que estés a solas contigo por un rato. Haz algunos planes para el día de hoy.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

¿Te gusta el arte abstracto? Hoy podrías encontrarte con que te atrae irrHoy puede ser un buen día para que puedas pasar algún tiempo realizando labores creativas. Si bien es posible que ames los deportes, también tienes una vena artística innata. La alegría de crear algo es inconmensurable, y el proceso de producción de un producto final puede ser muy divertido y terapéutico. La artesanía, panadería, construcción y jardinería son todas actividades que conducen a ello. Tómate el tiempo para expresarte a través de tus aficiones favoritas.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Hoy haz planes para escribir una carta, enviar una tarjeta de saludo o un paquete para alguien que está lejos. Esto puede ser algo muy divertido de hacer, especialmente si la persona receptora no espera nada de ti. Fotos, artesanías, galletas, dulces o libros pueden ayudarte a llenar un maravilloso paquete que enviarle a alguien especial. Incluso una simple tarjeta de felicitación realmente puede alegrar el día de alguien. Pasa la buena vibra.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Es un buen día para que puedas poner algunas de esas ideas creativas en marcha. Saca tu material artístico favorito y diviértete explorando colores y diseños. Si tienes hijos, considera la posibilidad de incluirlos en esas actividades. Te puedes sorprender al escuchar increíbles ideas y pensamientos innovadores que tus propios hijos tienen y que nunca hubieses sospechado. Si no tienes una «caja de ideas» donde las viejas botellas, tuercas y tornillos, botones, cintas y restos de material se pueden guardar para momentos como este, ¡comienza una hoy!

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Hoy puedes sentir la necesidad de tiempo para ti. ¿Y por qué no? Lo más probable es que estés con gente a tu alrededor la mayoría de las veces, y si no te tomas tiempo para estar a solas con tus pensamientos y sentimientos, puede resultar perjudicial para ti. El cuidado de tu bienestar emocional es crítico, ya que tienes una naturaleza profundamente sensible. Con actividad continua a tu alrededor, no hay tiempo para conectar con esa parte de ti. Busca tiempo hoy.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Es un buen día para sacar la lista de compras. Tu capacidad para ahorrar y ser eficiente se verá reforzada en este momento, así que ¿por qué no aprovecharla? Tómate unos minutos para revisar la publicidad reciente o para recoger cupones antes de salir. Y si sientes la tentación de gastar tus ahorros en algo lujoso, ¡regresa a tu lista! Mantén tu presupuesto en mente y vete directamente a la caja cuando hayas terminado.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Es muy probable que te mantengas ocupado/a hoy. Los aspectos energéticos que están activos realmente pueden hacer que tengas muchas ganas de asumir tareas que necesitan ser hechas. ¿Puedes pensar en algo que preferirías hacer? Bueno, está bien, pero una vez que hayas terminado eso, también debería haber mucho tiempo para hacer algo recreativo. Aprovecha al máximo este gran día para dedicarte al trabajo y a la diversión.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

¿Por qué no te tomas un merecido descanso hoy? Después de todo, incluso tú necesitas salirte de esta carrera de locos de vez en cuando. Si hay algunas cosas que realmente necesitas hacer, todavía puedes hacer planes para el ocio o entretenimiento después. Disfruta de una siesta por la tarde o pide que te traigan la cena de fuera. Da un paseo o tómate un baño largo. Cuídate.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Puedes recibir una visita inesperada hoy. Y es muy probable que sea alguien que realmente necesita un poco de consuelo y apoyo. Tanto si tienes una lista enorme de cosas que quieres terminar o si estás pensando en sólo llevártela con calma, no rechaces a tus amigos. Las tareas y pasatiempos esperarán pacientemente por ti, pero los cuidados y el apoyo a alguien que lo necesite a menudo no. Abre tu puerta y tu corazón si se presenta la ocasión.

