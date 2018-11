Predicción del horóscopo de hoy viernes 16 de noviembre: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Viernes, 16 noviembre 2018, 02:13

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy viernes 16 de noviembre. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Hoy es muy probable que te sientas particularmente sexi y con deseos de un encuentro romántico. Podrías incluso tener una cita candente programada. Sin embargo, no te sorprendas si tiene que ser pospuesta por razones ajenas a tu voluntad o la de tu pareja. Si no puede hacer otra cosa, podrías tratar de sublimar esos sentimientos a través de actividades creativas. Las novelas y películas apasionantes también podrían ser una buena salida, aunque nunca tan buena como la realidad.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Hoy, un visitante podría tener algunos problemas y podría llegar a tu puerta buscando consejo y simpatía. Podría tener alguna otra noticia que resulte ser una sorpresa para ti. Una crisis en el trabajo puede hacer que sea necesario que tú o tu pareja pasen la mayor parte del día fuera de casa y lejos de la familia. Esto puede ser frustrante, especialmente si tienes que cancelar tus planes. Ten paciencia.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Las tareas de cualquier tipo son propensas hoy a parecer como si fueran los trabajos de Hércules. El exceso de trabajo y la tensión nerviosa podrían hacer que sientas cansancio, y podría ser una buena idea que te tomes un poco de tiempo a solas para descansar. Si no puedes hacer eso, por lo menos trata de tomarte las cosas con calma. Algunos cambios inesperados en tu comunidad pueden provocar los comentarios de tus vecinos. Asegúrate de revisar los hechos antes de sacar cualquier conclusión.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

En la mente de un amigo o amante podrían estar pasando asuntos de dinero y puede que busquen tu consejo. Un proyecto de creación de algún tipo puede requerir un mayor gasto de dinero, tiempo u otros recursos de lo que originalmente pensabas y esto podría crear la duda de si serás capaz de continuar con ello. Puede ser que necesites recortar en algún gasto, pero deberías ser capaz de completar lo que estaba previsto.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Puede que tengas visitas, o incluso una cita candente programadas para esta noche, pero a mitad de la tarde es posible que sientas demasiado cansancio y te preguntes si deberías cancelarlas. Lo mejor es no complicar tus actividades. Tómate un café o un aperitivo en casa en lugar de salir por ellos a la tienda. Es probable que tu noche esté llena de conversaciones interesantes y estimulantes, por lo que te alegrarás de seguir con tus planes.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Puede que las entregas que esperas se retrasen. Hoy puedes enterarte de algo sorprendente acerca de un vecino o familiar, y el chisme puede propagarse muy rápidamente a través de tu comunidad. Esto podría hacerte tambalear a pesar de que podría ser exagerado. Podrías visitar a unas pocas personas cercanas, o pasar mucho tiempo en el teléfono tratando de averiguar la verdad. No te creas totalmente cualquier cosa que escuches hoy.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Una buena noticia, aunque sorprendente, sobre un grupo del cual puedes ser parte, podría llegarte hoy. Quizás las actividades de recaudación de fondos han tenido más éxito del que pensabas, o tal vez te va a llegar un reconocimiento. Sin embargo, puede que necesites completar una gran cantidad de papeleo antes de que esto pueda funcionar para ti. Contratos u otros documentos legales podrían estar involucrados. Por la noche, sal con tus amigos a celebrar.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Algunas noticias perturbadoras con respecto a dinero podrían provocarte algo de indecisión hoy. Tal vez un cheque que has estado esperando que no ha llegado a tiempo, o tal vez el banco ha cometido un error informático en relación con tu cuenta. No es nada que no se pueda arreglar, a pesar de que va a ser una molestia hacer todas esas llamadas telefónicas. Básicamente, todo debería ir muy bien para ti. Esto es sólo un obstáculo temporal.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Un revés temporal en relación con tu carrera podría hacer que sientas algo de desorientación en estos momentos. Podría tener que ver con algún tipo de equipamiento moderno. No hagas una locura, esto es sólo temporal y se enderezará. Tu propia determinación, eficiencia y habilidades prácticas deberían haberse ocupado de ello rápidamente. Básicamente, te estás sintiendo muy optimista respecto al futuro y no es probable que esa energía cambie a corto plazo.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Hoy puede comenzar siendo un día muy frustrante. ¡Prepárate! Puede que el equipo con el que trabajas de repente deje de funcionar y arreglarlo podría llevar algún tiempo. Una separación temporal de una pareja romántica también puede ser decepcionante. Puedes tener una gran cantidad de energía física para la que tienes poca salida inmediata. Da un largo paseo. Esto no sólo podría proporcionar una salida de energía sino también despejar tu cabeza.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Tu nivel de inspiración artística es muy alto hoy. Los sueños o la meditación pueden haber creado ideas espirituales y revelaciones para ti, y puedes haberlos olvidado rápidamente al salir del sueño o estado de meditación. ¡Esto puede ser muy frustrante para ti! Trata de anotar esas ideas, incluso si sólo recuerdas fragmentos. En realidad, esto puede ayudar a traerlas a la superficie otra vez. De todos modos querrás mantener un registro de todo ello.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Una entrega que estabas esperando podría retrasarse, provocando que te preguntes si podría haberse perdido. No se ha perdido, sólo se ha retrasado. Por desgracia, no hay mucho que puedas hacer además de esperar. El equipamiento que utilizas en el trabajo podría estropearse hoy y necesitarás que lo reparen. Esto podría retrasarte en el trabajo y provocarte ansia. ¡Trata de encontrar algo más que hacer!

Aquí puedes consultar todas las predicciones.

Que no se te olvide que mañana podrás consultar de nuevo la predicción gratis del horóscopo, completa y detallada en los aspectos que más te interesan de tu vida privada y social.