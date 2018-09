Predicción del horóscopo de hoy viernes 21 de septiembre: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Viernes, 21 septiembre 2018, 07:29

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy viernes 21 de septiembre. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

La comunicación con los demás estará en un nivel muy emocional. Conéctate con hermanos y vecinos a quienes sientas cercanos. El hogar adquiere mayor importancia para ti ahora, especialmente a la luz de las recientes fluctuaciones y situaciones inestables en tu carrera. La energía celestial de hoy colocará este tipo de asuntos en el centro de la escena. No desestimes conversaciones que te resulten difíciles de manejar. Seguramente éste es una señal de que necesitas prestar más atención a estas áreas de tu vida.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Cuida mucho tu salud - especialmente hoy. Podrían aparecer complicaciones inesperadas de salud. Si estás saludable, puedes abusar de tu cuerpo y no brindarle la nutrición apropiada que merece simplemente porque deduces «estoy saludable». Ten presente que esta buena salud no durará demasiado a menos que comiences a pensar en las cosas a largo plazo y comiences a cuidar tu cuerpo a diario.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Una relación íntima, de amor, o emocional con otra persona podría estar afectando tus valores de manera inesperada. Descubrirás que le estás dando más importancia a la exclusividad y la espontaneidad cuando normalmente valoras más la estabilidad y solidez. El aspecto en juego hoy te alienta a abrirte de maneras que nunca habías pensado. Inevitablemente abrirás todo otro aspecto de tu ser que ni siquiera sabías que tenías.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

La agenda de hoy incluye episodios inesperados de romance y auto-expresión creativa. Descubrirás que cuanto más puedas integrar un enfoque único a la situación actual, mejor será para ti. Ten cuidado de no involucrarte demasiado en el proceso. Si hay algo que sale mal, no te sientas responsable por ello. La energía celestial está sugiriendo que pueden surgir tensiones durante el día, pero esto no significa que no debas explorar o ir más allá de tus límites normales.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Es probable que las personas salgan de su encierro y se muestren de modo completamente diferente. Es importante que no las encasilles en categorías inadecuadas. Bríndales espacio de crecimiento tratándolas diferente de como lo has hecho siempre. Debes darte cuenta de que las personas cambian, y tus reacciones deben adecuarse a este cambio. La alineación celestial de hoy te acerca a personas nuevas en tu vida, o que han cambiado recientemente.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Debido a la configuración planetaria de hoy, es probable que surja información inesperada que tendrá un efecto negativo sobre el hogar. Prepárate para recibir noticias sobre el presupuesto, recursos compartidos o política. Este tipo de cosas pueden tener un impacto emocional muy fuerte que pueden hacerte sentir por la seguridad de tu hogar y familia. Toma las cosas de una por vez y cerciórate de verificar los hechos antes de encarar alguna acción al respecto.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Debes darte cuenta de que la presentación lo es todo y que dices mucho con la vestimenta que usas y la expresión de tu rostro. Hoy quizás proyectes una imagen diferente de ti gracias al aspecto celestial en juego. Siente la libertad de ponerte pantalones a cuadros con una camisa floreada y ese maravilloso sombrero. Deja que todos sepan que no temes ser tú en todas las formas.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Lentamente se te está pidiendo que modifiques tus valores espirituales y dejes ir algunas de las tradiciones más viejas a las cuales te estás aun aferrando. Has alcanzado un momento en tu desarrollo cuando las ideas con respecto a nuevas formas espirituales de vida te resultan más accesibles y estás viendo el mundo de muchas maneras nuevas. La actual energía te está alentando a romper con los moldes viejos y experimentar con nuevos conceptos y formas de vida.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Habrá acontecimientos inesperados en la vida de tus compañeros más cercanos. Tal vez comiences una relación con quien menos esperabas. O quizás sientas atracción por alguien completamente distinto de tu idea de pareja ideal. Cuidado: enemigos inesperados aparecerán de la nada y producirán un efecto negativo en tu vida. La energía sugiere que este tipo de cosas te afectarán a nivel emocional pero escondido.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Te encontrarás rememorando escenas de tu infancia para curar viejas heridas que nunca fueron atendidas. En momentos extraños e inesperados, te encuentras en circunstancias en las cuales debes examinar tus actos y descubrir cómo y por qué te comportas como lo haces. La energía celestial de hoy te ayudará a buscar atrás en el tiempo, en tu infancia temprana y crianza familiar para encontrar las respuestas a estas difíciles preguntas.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Oleadas poderosas erráticas e inesperadas están produciendo un disturbio en tu mundo de emociones escondidas y secretos. Te puede resultar difícil manejar estos temas simplemente porque sientes vergüenza y tienes dudas de discutirlo con otros. Usa el poder de la alineación celestial de hoy para encontrar la forma de expresarte - ya sea de manera creativa, romántica o en la pista de baile. Hay mucho mejores maneras de usar tu tremenda energía que mantenerla escondida en tu interior.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Tu conversación con los demás podría adquirir un cambio inesperado que te dejará sin habla. Quizás te encuentres en una de esas situaciones en la cual de pronto todos comienzan a descargar todos los hechos que conocen con respecto a cierto tema. De pronto se armó un concurso y el ganador es el que más datos aporte. Trata de no involucrarte en este espíritu competitivo infantil. Hay formas más saludables de llevar a cabo una discusión.

