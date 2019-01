Predicción del horóscopo de hoy sábado 5 de enero: signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Sábado, 5 enero 2019, 01:52

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy sábado 5 de enero, día de Año Nuevo. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Una actitud egoísta de tu parte no se tolerará hoy a pesar de las circunstancias. No empeores las cosas para ti pretendiendo no darte cuenta de que los sentimientos de otros son heridos. La gente tiende a ser muy sensible hoy, así que ten cuidado con tratar de imponer tu voluntad sobre alguien que realmente no quiere nada más que una oreja para hablar y un hombro sobre el que llorar.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Puedes encontrarte con que la persona más difícil a la que enfrentarte eres tú. Tiendes hacia la introspección, y puedes encontrarte cayendo en la autorecriminación. Podrías analizar a las personas importantes en tu vida y sin embargo no tener en cuenta a la que realmente necesitas ver: tú. A medida que te esfuerzas continuamente por la perfección, date el crédito apropiado. Haz algo bueno por ti hoy.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Aprovéchate de la energía creadora en el aire hoy. Mantén tus manos en movimiento y tu imaginación fluyendo hacia algo divertido y artístico. Si empiezas a dudar de tu trabajo, puedes caer en una espiral de bloqueo creativo. No caigas en el hábito de estar constantemente juzgando la calidad o el resultado de tu trabajo. Date rienda suelta y explora todo lo que te venga a la mente.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Tu sexto sentido está en lo cierto, así que confía en tus instintos hoy. Es probable que conectes con alguien en una relación excelente que te ayudará a fomentar el mismo plan que quieres desarrollar ahora. Mantente cerca de las cosas que están en concordancia con tu moral. La respuesta está delante de ti, no tienes que buscar demasiado lejos para encontrarla.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Tómate un descanso de tu rutina. Puede que te sientas como si estuvieras llevando un ejército a la batalla en busca de nuevas aventuras y a conquistar nuevos reinos. Asegúrate de tomarte un poco de tiempo hoy para parar y dejar descansar a las tropas. Tú también te mereces un poco de descanso. Utiliza este momento de quietud para formar su plan de ataque para tener la seguridad de cómo proceder.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

La clave para ti es minimizar tu drama diario lo más posible. No puedes darte cuenta de lo mucho que limitas con la forma en que exageras cada aspecto de tu vida. Trata de no prestar tanta atención a cosas que realmente no importan demasiado. Los pequeños celos y chismes sobre la vida de otras personas son especialmente irrelevantes en tu mundo.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Ten cuidado con darte a conocer como alguien tan fuerte y mentalmente competente que eres capaz de manejarlo todo. Ten en cuenta que la mula más fuerte generalmente termina llevando más peso. Tus emociones son más sensibles de lo que puedas pensar y, sin duda, más de lo que le demuestras a los demás. Ten honestidad acerca de lo que sientes y no sólo de tu forma de pensar.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Disfrutar de los buenos tiempos puede ser divertido, pero también puede causarte problemas en el futuro. Ten cuidado con gastar todos tus recursos en placer sin poner algo a un lado para tiempos de escasez. La compañía que buscas podría animar tus conductas autodestructivas. Ya que saben que siempre vas a estar en los buenos momentos, podría ser que te arrastrase la energía de la multitud. Es mejor quedarse cerca de quienes apoyan hábitos más saludables.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Este está destinado a ser un día agradable y relajante, así que trátalo como tal. No hay necesidad de planificar cualquier gran estrategia en este momento. Trata de tomártelo con calma y no caigas en ningún tipo de estrés innecesario. Este es el momento de disfrutar. No pongas a prueba tu mente analizando todo lo que se te presente. Ve con la corriente y pasa un buen rato sin importarte lo que termines haciendo.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Tu naturaleza sensual se intensifica y te encontrarás con momentos de ternura y tranquilidad en compañía de otros. Calma tu alma dejándote caer en situaciones que te den libertad emocional para hacer o decir cualquier cosa que te venga a la mente. La vida debe ser como un poema de amor escrito por un gran maestro. Acepta la buena energía que se te presente.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Permite que tu naturaleza impaciente e inquieta se exprese de otra manera distinta a la palabra hablada. Muéstrale a alguien que te preocupa utilizando tu tacto y dándole un fuerte abrazo. Abrázale un poco más tiempo del normal. Hay un entendimiento tácito que llega cuando te comunicas a través de nada más que el puro silencio. Trabaja en el desarrollo de este tipo de relación con las personas más cercanas.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Este es un día lleno de energía para ti. Debes saber que tus relaciones, especialmente con los hombres, van excepcionalmente bien. Tu tierna y extremadamente sensible naturaleza por fin es reconocida como el cofre del tesoro que es. Hay muchas veces en que este tipo de personalidad se ve como débil, aunque todavía hoy es uno de esos momentos en los que te dan todo el crédito que te mereces.

