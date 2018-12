Predicción del horóscopo de hoy sábado 29 de diciembre: signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Sábado, 29 diciembre 2018, 00:33

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy sábado 29 de diciembre, día de Navidad. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Prepárate. Un viejo sueño relacionado con tu carrera profesional finalmente puede llegar a ser una realidad. Al principio puede que no te lo creas, y no hagas caso de las noticias con el fin de evitar una posible decepción. No caigas en esta trampa porque crea energía negativa que puede obstaculizar tu camino. Has trabajado duro para estar donde estás, y no es probable que dejes de avanzar. Acepta sus elogios, da las gracias a todos y luego sigue adelante.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Tiendes a ser tu peor crítico, y hoy es muy probable que actúes de esa manera. Retrasos recientes en el trabajo pueden causar que descubras que albergas dudas acerca de tus propias capacidades. Ten objetividad en cuanto a la situación. Lo que ocurrió estaba probablemente más allá de tu control, así que no es justo dudar de ti por ello. Trabaja duro, sigue haciéndolo lo mejor que puedas, y no dejes que los acontecimientos externos minen tu confianza en ti mismo/a.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Hoy puede ser un día extraño en lo que al dinero se refiere. Es posible que no sepas exactamente cuál es tu situación financiera, por lo que podría ser una buena idea reunir todos tus registros y revisarlos con cuidado. Este no es un buen día para los juegos de azar o para realizar inversiones de ningún tipo. En vez de eso, obtén toda la información que puedas sobre las inversiones que te interesen, estúdialas y toma decisiones adecuadas después.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Podrían existir condiciones inseguras alrededor de tu hogar y podrían provocar accidentes si no se rectifican. Algunas pueden no ser evidentes, así que avisa a tus familiares para que tengan cuidado. Este no es un buen día para hacer todo el trabajo pesado en el hogar. Si estás planeando grandes reparaciones, podría ser buena idea posponerlas. Este es, sin embargo, un buen día para planificar dichas reparaciones, ya que tus habilidades de planeación son fuertes en estos momentos.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Uno o varios de tus compañeros de trabajo podrían parecer bastante molestos o deprimidos en el trabajo hoy y esto puede afectar a tu propia eficiencia. Tus colegas en cuestión no van a estar muy comunicativos, por lo que es mejor simplemente cerrar los ojos y seguir trabajando a pesar de la situación. Esto va a ser más duro de lo normal, pero no es nada que no puedas manejar.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Los derroches del pasado pueden atormentarte ahora. Podría haber problemas en la recepción de fondos que esperabas o un gasto inesperado –pero necesario– podría surgir. Realizar una planificación cuidadosa va a requerir de todo tu talento en este caso, pero no te desanimes. La situación puede volverse positiva en un abrir y cerrar de ojos, y probablemente lo hará.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

El aburrimiento y la inquietud pueden perseguirte hoy. Podrías sentir la necesidad de liberarte de los lazos que te atan a asuntos mundanos, de huir y buscar la aventura, aunque no sabes qué tipo de aventura. Las paredes pueden estar cerrándose a tu alrededor en el hogar y en el trabajo. Es posible que desees planificar algún tipo de salida para un fin de semana próximo con el fin de darte un merecido descanso.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

El dinero y la amistad rara vez se mezclan. Ten esto en cuenta hoy si un amigo te llama para pedirte un préstamo. Harías mejor si ayudas a esa persona a elaborar estrategias para ganar más dinero. Por mucho que te guste ayudar a los desvalidos, una ayuda temporal a menudo hace más daño que bien. Un préstamo rápido no ayudará al fundamental problema de gasto compulsivo de tu amigo. Ofrecerle pagar por asesoramiento sería un regalo de valor perdurable.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Las preocupaciones por el dinero podrían estar en tu mente hoy. Puedes haber sufrido algunos reveses financieros y te preguntas cómo puedes reunir los fondos suficientes para superar el bache. Sin embargo, la ayuda está en camino. Una fuente externa podría proporcionar fondos para sacarte del apuro. Cualquier problema que puedas tener se arreglará más tarde. Tu propio ingenio y un poco de ayuda de tus amigos probablemente te ayudarán a superarlo.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Los inconvenientes en el trabajo pueden provocarte preocupación y algo de depresión. No te preocupes, todo irá bien. Piensa en esto como un reto a superar. Tu practicidad y eficiencia naturales harán que lo superes. Alguien no está siendo totalmente honesto contigo. Anima a la gente a tu alrededor a abrirse y comunicarse un poco. Lo que digan puede que no sea totalmente agradable, pero al menos estarás en mejores condiciones para evaluar la situación.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Acontecimientos repentinos que te llegan a través de la televisión, prensa o Internet podrían sacudir hoy tus creencias. Esto podría desconcertarte momentáneamente y desilusionarte un poco. Al mismo tiempo, esta información podría abrirte nuevas puertas. Tu curiosidad natural con el tiempo va a ganar fuerza, y es muy probable que quieras leer todo lo que puedas acerca de lo que tienes en tu mente. ¡Los nuevos descubrimientos pueden ser fascinantes!

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Una tarea en la que has estado trabajando durante mucho tiempo podría llegar a un punto muerto hoy debido a circunstancias fuera de tu control. Es probable que sientas mucha frustración, ya que no parece haber nada que puedas hacer para acelerar las cosas. Sin embargo, no te desesperes por esto porque va a ponerte en marcha de nuevo. Lo mejor que puedes hacer es buscar otra cosa en la cuál trabajar hasta que los impedimentos hayan desaparecido.

