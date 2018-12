Predicción del horóscopo de hoy sábado 15 de diciembre: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Sábado, 15 diciembre 2018, 02:25

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy sábado 15 de diciembre. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

El animado enfoque continúa esta semana, aunque puede que te cuestiones tus creencias y reflexiones sobre qué es verdadero para ti y qué no lo es. Podrías ponerte en modo «buscador», tratando de encontrar ese próximo gran elemento que cambiará tu vida. Sin embargo, el presente panorama astrológico sugiere que se te presentarán oportunidades si estás en el lugar correcto en el momento adecuado.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Tu vida social sigue viéndose animada, cuando el dinámico Marte avanza hacia este sector de tu carta. Puede que tengas un estado de ánimo muy confiado y que quieras compartir un secreto al comienzo de la semana. De ser así, piensa atentamente porque puede que alguien planee divulgarlo.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Sería prudente no prometer algo que no puedes cumplir, en especial al principio de la semana y en particular si estás esperando impresionar a alguien. Debido a que aparece una muy animada combinación de energías, podrías ofrecer tus servicios de buena fe solo para descubrir que la tarea está fuera del alcance de tus capacidades. Si demuestras honestidad respecto de tus capacidades, tu reputación permanecerá intacta.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

El deseo de hacer algo distinto podría encontrarte buscando nuevas aventuras. Esto podría animarte a salir de tu zona de confort. Puede que, a veces, incluso te haga actuar de manera imprudente. Piensa antes de tomar un riesgo o de hacer algo de lo que te puedes arrepentir después.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Estarás a punto de experimentar aventuras a montones esta semana, pero el lunes podría encontrarte tomando una decisión que resulta costosa, a menos que antes investigues los detalles. Está muy bien tener una gran idea, pero piensa antes de zambullirte con desenfreno.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Tu sector doméstico tiene un importante enfoque esta semana y durante las próximas. Esto podría inspirarte a hacer cambios en el hogar. Sin embargo, no quieras hacer más de lo que en verdad puedes al comienzo de la semana, ya que podría resultarte costoso. Puede que tú y tu pareja estén a punto de hacer algunas modificaciones en su casa. Pero si el proyecto es demasiado ambicioso, podría tener un efecto contraproducente. Quizás pedir ayuda a un decorador de interiores o a alguien que tenga buen ojo sería un buen comienzo.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

El iluminador sol ingresa a tu sector de habla y pensamiento el jueves, donde se une al animado Júpiter y al conversador Mercurio. El expresivo Mercurio continúa su fase retrógrada esta semana, por lo que debes tener mucho cuidado al hacer esos últimos arreglos para el Día de Acción de Gracias.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Ten cuidado con el dinero el lunes, en especial si estás comprando obsequios para tu familia o si los invitas a una salida por las festividades. Tu naturaleza es generosa, lo que es bueno, pero contenerte un poco con los gastos podría ahorrarte mucho dinero. Ponte un límite y podrías descubrir que te resulta mucho más fácil comprar obsequios.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Si estás decorando tu casa para el Día de Acción de Gracias o le estás dando un nuevo aspecto en general, lo mejor sería ir de a poco. La simpleza también puede causar una gran impresión y, al mismo tiempo, no te dará tanto trabajo. Recuerda el dicho: quien mucho abarca, poco aprieta.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Tener al ejemplar Saturno y al poderoso Plutón en tu signo puede animarte a actuar aún con más pragmatismo y firmeza. Sin embargo, el importante enfoque en un sector más espiritual de tu carta podría hacer que te inclines a hacer algunos cambios por dentro.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Debido a que el resuelto Marte está pasando por tu sector de dinero y se dirige al suertudo Júpiter el lunes, quizás tengas la tentación de invitar a todas tus amistades (factura que podría ser bastante elevada). Antes de hacerlo, asegúrate de que puedas pagarla realmente. Si es así, excelente. Tu generosidad será recompensada. Si no puedes permitírtelo, no lo hagas.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Quizá sientas que puedes dominar el mundo, pero lo mejor es ir de a poco ya que podrías intentar hacer demasiado al comienzo de la semana. Tomar responsabilidades solo para destacarte y mejorar tu reputación podría tener un efecto contraproducente. Acepta solo lo que puedes cumplir razonablemente.

