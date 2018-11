Predicción del horóscopo de hoy sábado 3 de noviembre: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Sábado, 3 noviembre 2018, 03:25

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy sábado 3 de noviembre. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

El sol en tu sector de relaciones podría prepararte para hablar y llegar a un compromiso, pero el enfoque en un sector más intenso podría impedirlo. Y debido a que el conversador Mercurio se alinea con el delicioso Venus el lunes, una persona podría estar determinada a salirse con la suya a cualquier precio.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Si todavía no has logrado tus objetivos de estilo de vida, aún tienes tiempo para hacerlo. El sol en tu sector de bienestar podría animarte a establecer objetivos y crear rutinas que te ayuden a tener éxito.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

La semana tiene un comienzo interesante, cuando una intensa combinación de energías podría encontrarte cuestionando los motivos de otra persona. Hacerle una pregunta directa podría no acercarte más a la verdad. De ser así, puede que lo mejor sea centrarte en lo que debes hacer y olvidarlo por el momento. Podría tratarse de un problema con un colega del trabajo o de un malentendido con un socio o una de tus amistades.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Si bien tu enfoque todavía puede estar en los asuntos del hogar y la familia, sigue habiendo un importante énfasis en tu sector de recreación y placer. La luna en cuarto creciente en tu sector de relaciones el martes podría llamarte a tomar una decisión acerca de una cuestión doméstica. Tal vez sea necesario consultarlo con alguien antes de seguir adelante con un plan.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Podrías tener grandes planes para tu hogar, pero quizás sea una buena idea abordarlos con precaución. El comienzo de la semana podría encontrarte analizando cuestiones de dinero y preguntándote si tienes lo suficiente para poner tus ideas en acción. Si no lo tienes claro, comienza de a poco para evitar la ambición desmedida. De ese modo, puedes medir los costos sobre la marcha.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

¿Gastar o no gastar? Este podría ser el dilema que enfrentas esta semana, en especial si se trata de algo que no es estrictamente necesario. Si puedes pagarlo y te daría mucho placer, ¿por qué no? Si esta decisión involucra un proyecto creativo, puede que sea momento de evaluar tu progreso y partir desde allí.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Debido a que el sol sigue estando en tu signo durante unos días más, esta podría ser tu oportunidad para atar cualquier cabo suelto. Además, la luna en cuarto creciente en tu sector doméstico el martes podría llevarte a actuar sobre las decisiones respecto de un asunto doméstico y familiar. Avanza con cualquier asunto importante porque el enfoque cambiará la próxima semana.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

El principio de la semana podría encontrarte en una disyuntiva. Quizás no tengas claro si debes avanzar o retroceder. Cuando el inquisitivo Mercurio se alinea con el delicioso Venus retrógrado, una parte de ti podría tener ganas de dar un paso más mientras que la otra está bastante sensible y preocupada en torno a un posible rechazo. Si no te decides, la luna en cuarto creciente del martes te anima a pedirle ayuda a una persona que atravesó una situación similar. Quizás sea una experiencia aleccionadora, pero podría ser muy reveladora.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Si bien podrías parecer alegre y muy sociable en la superficie, puede que haya corrientes más profundas en tu vida en este momento. El importante enfoque en tu sector espiritual y el inquisitivo Mercurio que se funde con el armonioso Venus retrógrado el lunes podrían hacer que, intuitivamente, quieras resolver un delicado problema.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

El comienzo de la semana podría traer consigo una decisión respecto de una ambición o un paso en tu carrera. Con la luna en cuarto creciente en tu signo, esta es tu oportunidad para evaluar cuán lejos has llegado y hacer cualquier cambio necesario. Esto también es un logro importante; felicítate por haber llegado tan lejos.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Un importante enfoque en tu sector de carrera esta semana pone de relieve la posibilidad de un avance, así como la necesidad de lidiar con un dilema. Quizá te preguntes si vale la pena invertir en una meta o plan, o dejar las cosas como están por el momento. Si no lo tienes claro, puede que lo mejor sea improvisar. Lo que estás considerando podría tener ciertas fallas, pero no lo sabrás si no avanzas un poco.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Sabes que algo debe cambiar, y la luna en cuarto creciente al comienzo de esta semana podría ser una llamada a evaluar qué tan lejos has llegado. También podría ser tu oportunidad para continuar con el proceso, en especial si ya estás viendo los resultados.

Aquí puedes consultar todas las predicciones.

Que no se te olvide que mañana podrás consultar de nuevo la predicción gratis del horóscopo, completa y detallada en los aspectos que más te interesan de tu vida privada y social.