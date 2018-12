Predicción del horóscopo de hoy miércoles 19 de diciembre: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Martes, 18 diciembre 2018, 21:47

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy miércoles 19 de diciembre. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

El sexo y el romance están muy presentes en tu mente hoy. Sientes una pasión especial y tus emociones son ricas y profundas. En momentos como este es muy probable que desees concentrarse en tu propio placer, sin embargo, es importante prestarle atención a tu pareja. Las novelas y películas atrevidas podrían ser especialmente atractivas, y es posible que juegues con la idea de comprar lencería. ¡Ve por ello!

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Un miembro de la familia podría estar sintiéndose un poco triste, y puedes tener la tentación de charlar con tal para levantarle el ánimo. No lo hagas. No responderá bien y esto podría crear tensión en el hogar. Es probable que tu propia confianza ande en su punto más bajo. Tiendes a ser tu peor crítico cuando las cosas van bien, pero hoy tienes un poco de confusión. Trata de tener justicia con todas las personas que te rodean y contigo también.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Demasiada exposición a libros, periódicos y computadoras puede provocar dolores de cabeza y fatiga visual, así que trata de ejercer un poco de cautela cuando trabajes con letra pequeña o texto de computadora. Los pensamientos de amor y romance podrían interferir con tu capacidad para hacer tu trabajo con eficacia. Puedes tener la tentación de pasar la mayor parte de tu tiempo al teléfono. Todos tenemos días así, así que no luches contra ello.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Por naturaleza tienes dotes psicológicas y no necesitas conocer a alguien bien para evaluar con precisión sus pensamientos y motivos. Hoy esta capacidad va mucho más allá de las fronteras de la psicología y llega a ser la de un médium. Los sentimientos de las personas te saltan a la vista. La lectura de los titulares de prensa te da ideas extrañas sobre el futuro. También puedes experimentar sueños intensos y vivos. Anota con cuidado los símbolos de tus sueños. Te sorprenderá lo que te dicen.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Un asunto emocional con un miembro de tu familia podría darte ganas de huir y esconderte. No luches contra el impulso. Esto puede ser justo lo que necesitas para despejar tu mente con respecto a los problemas y sanar tu mente antes de enfrentarte a esta persona otra vez. También podrías recibir algunas revelaciones más bien desconcertantes acerca de tu persona y de los viejos traumas que has olvidado hace tiempo. No luches contra ellos tampoco. Simplemente libérate de ellos.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Los problemas emocionales arraigados en el pasado podrían hacer que hoy sientas inhibición. También podrías andar un poco más sensible que de costumbre y ver insultos donde no los hay. Frena el impulso de ofenderte. Trata de confrontar y liberar los viejos problemas o, al menos, prométete tratarlos más tarde. Después sé muy agradable con los que te rodean. Debes sentirte mejor al final del día.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Fricciones u otros problemas en el trabajo pueden hacer que quieras dejar malos hábitos, pero las preocupaciones relativas al dinero podrían impedir que lo hagas. Definitivamente, debes volver a evaluar tu situación. Tal vez un cambio de trabajo es justo lo que necesitas ahora. Es posible que tengas talento sin explotar que podría ayudarte a ganar mejor y es posible que también quieras practicar esos talentos. Piensa en esto. Y si realmente crees que quieres un cambio, ve por ello.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Puedes tener un día maravilloso hoy. Tu imaginación, intuición y creatividad son grandes, y tu inspiración hacia las nuevas obras de arte podría llenar tu corazón y mente. Vas a estar muy feliz al discutir tus ideas con cualquier persona que muestre interés. El único punto oscuro en el día puede ser que un niño, amigo o amante se enoje porque se sienta ignorado. No te preocupes. Saldrá de ello.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

En general, tiendes a ser una persona muy orientada físicamente, pero hoy es más probable que desees mirar al interior, tal vez para experimentar con tus propias habilidades psíquicas o estudiar conceptos espirituales. También puede ser que te interesen más de lo habitual las artes, especialmente las que provienen de otras culturas. Serás hoy mucho más contemplativo/a de lo habitual. Podría resultar esclarecedor anotar tus pensamientos.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Las consideraciones financieras podrían retrasar el inicio de un nuevo proyecto que has querido comenzar durante mucho tiempo. Tal vez no tienes absolutamente los fondos que necesitas, o tal vez el costo es un poco más alto de lo esperado. No caigas en la desesperanza. Esto es sólo otro retraso temporal. Recorta el presupuesto y haz sustituciones para bajarlo más. Utiliza tu ingenio innato para encontrar soluciones y el proyecto debería estar listo justo a tiempo.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

El día puede verse temporalmente afectado por un escándalo de algún tipo. Parte de tu entorno, especialmente las mujeres, pueden conspirar haciendo chismes. Tu curiosidad se despertará sin duda, pero no tengas la tentación de unirte a esas personas. Hay más en la situación de lo que parece, y querrás conocer todos los hechos antes de sacar conclusiones. ¡Concéntrate en tus propios intereses y en las preocupaciones sobre el escándalo más tarde!

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Eres una persona intuitiva por naturaleza, pero hoy es muy probable que tengas una oleada de premoniciones psíquicas. Las miradas hacia tu propio carácter podrían traer viejos traumas a la superficie para que puedas liberarte de ellos. Tus sueños podrían ser especialmente intensos y bastante desconcertantes, aunque no de una manera negativa. Anótalos. Tu sentido de la estética es también muy grande. No te sorprendas si descubre que el arte impresionista te viene por naturaleza.

