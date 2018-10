Predicción del horóscopo de hoy miércoles 17 de octubre: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Miércoles, 17 octubre 2018, 03:04

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Adoptar un diplomático enfoque puede ser la mejor manera de evitar una discusión. Si bien tal vez sientas la tentación de ponerte a la altura de tu oponente, este no sería el mejor enfoque si quieres seguir en buenos términos. Y, debido a que probablemente la otra persona sea alguien que está en un cargo de autoridad, puede que lo mejor sea ir con cuidado.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Podrías presentar un convincente argumento que, con suerte, anime a una persona a apoyarte. Pero que no te sorprenda si te rechazan, ya que los demás pueden estar demasiado ocupados con sus propios planes. A menos que obtengan algún beneficio, podría demandar mucho esfuerzo que se interesen.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Si sientes que una idea o quizás los motivos de una persona te resultan especialmente desafiantes, puede que no tengas mucho tacto. Sin embargo, tus sentimientos podrían cambiar de rumbo a medida que avanza la semana y, hacia el fin de semana, puede que comprendas mucho más el pedido de otra persona y que puedas darle el beneficio de la duda.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Un aspecto muy intenso sugiere la posibilidad de desacuerdos que generan obstáculos durante la planificación. El tacto y la diplomacia pueden ayudar a limar asperezas. Si esperas unos días antes de tomar decisiones clave, el proceso puede fluir más fácilmente.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Si alguien tiene la determinación de obtener lo que quiere, podría sentir que vale la pena perseverar con charlas y discusiones hasta lograr su cometido. No hagas nada que vaya en contra de tus instintos, porque tal vez no te beneficie. ¡Mantente firme!

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

El dinero y los recursos podrían ser una importante cuestión esta semana que requiera un cuidadoso manejo. El deseo de gastar de más en un objeto o una experiencia podría ser muy fuerte, y tal vez no veas por qué no puedes tener eso que quieres.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Que no te sorprenda sentir descontento respecto de ciertos aspectos de tu vida y de algunos objetos que tienes. Esta puede ser tu oportunidad para descubrir qué quieres realmente para ti y separar esto de lo que tienes. Tal vez sea momento de dejar ir algunas cosas y actitudes que ya no te sirven.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Si algo te irrita o angustia, esto podría ser un indicio de que debes alejarte y pensar en cómo resolver el asunto sin liberar tu furia. Tal vez la persona en cuestión cometió un error, en cuyo caso adoptar un enfoque más compasivo podría ser útil.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Tu vida social sigue brillando, lo que te da la oportunidad de conectar con amistades y de disfrutar de la vida en general. Aun así, un conflicto de valores podría tornarse un complicado asunto.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Si puedes resolver una dificultad en buenos términos, mucho mejor. Pero si esto involucra a alguien que está en un cargo de autoridad, podrías tener una perspectiva distinta respecto a asunto. Tu enfoque podría ser tratar de manipular a esta persona para obtener lo que quieres. Pero es probable que no funcione y que incluso te dificulte aún más negociar una situación beneficiosa para ambas partes.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Te esperan nuevos descubrimientos y podrías tener muchas ganas de explorar nuevos lugares. Sin embargo, puede que algo te impida dar el primer paso. Quizás sea el miedo a lo desconocido.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Es prudente contarle un secreto a una de tus amistades? Si tienes dudas, la respuesta probablemente sea no. Puede que esta persona haga todo lo posible por sonsacártelo, pero si sientes que no respetará tu privacidad y que podría contárselo a los demás, definitivamente no debes decirle nada.

