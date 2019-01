Predicción del horóscopo de hoy martes 15 de enero: signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Martes, 15 enero 2019, 01:14

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy martes 15 de enero, día de Año Nuevo. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Problemas de comunicación pueden surgir en el trabajo. Tal vez un compañero de trabajo está de muy mal humor y es poco receptivo a todo lo que digas. O tal vez los teléfonos o las computadoras no funcionan. Esto puede resultar frustrante, y puede interferir con las relaciones entre los miembros del equipo. Una llamada telefónica de un amigo cercano o un amante podría perderse pero finalmente llegarte en el último minuto. No te preocupes, ¡todavía tienes una gran noche por delante!

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Un proyecto en el que has trabajado durante mucho tiempo podría proporcionarte dinero. No te decepciones demasiado si no lo tienes en tus manos hoy. Puede haber un pequeño retraso de algún tipo, tal vez debido a problemas con el servicio de correo. Es posible que dirijas tus pensamientos ahora a nuevos proyectos. Pero aunque tienes un montón de ideas, no es probable que tomes decisiones firmes hoy.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Las relaciones con los demás son importantes para ti. Como resultado, has aprendido a ser cortés y amable. Los compromisos sociales hoy podrían darte la oportunidad de utilizar tus habilidades con la gente. No sólo puedes hacer algunos nuevos amigos, sino también valiosos contactos. Estas actividades podrían mantenerte lejos del hogar y de la familia más de lo que quisieras, pero terminarás el día con un fuerte sentido de logro.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Un poderoso sentido de la inspiración puede salirte de dentro hoy. Es posible que desees anotar tus pensamientos o dibujar las imágenes que aparecen en tu cabeza. Sin embargo, las obligaciones sociales, posiblemente fiestas o visitas, podrían interferir con ello. También podrías sentirte especialmente en sintonía con los pensamientos y sentimientos de los demás, aunque no te guste lo que estás captando.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Las actividades de grupo podrían llevarte mucho tiempo y energía hoy, tal vez demasiada. Tus inquietudes profesionales están muy presentes en tu mente, y no te gusta que te distraigan. Sin embargo, estas actividades, por no hablar de tu familia, son importantes para ti y encontrarás una manera de compaginarlas aunque sea frustrante. Recuerda, ¡este no es un buen día para que te exijas demasiado!

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

El trabajo podría ser una verdadera molestia hoy. Deberías esperar tener que trabajar más horas de lo normal. Tu corazón no está en ello ahora mismo. Tienes intereses propios que prefieres llevar a cabo, además podrías estar planeando reunirte con amigos o con tu pareja después. Lo mejor es terminar todo rápido, quizá posponer las tareas no esenciales, y luego salir a divertirte.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Cuerpo y alma puede parecer desequilibrados hoy. Una parte de ti desea romper con la sociedad y vivir una vida más espiritual, pero las responsabilidades mundanas y el apego a tu estilo de vida actual podría interponerse en tu camino. Estas cosas no suceden de la noche a la mañana. Hay que dejar que se desarrollen a su manera, a su propio tiempo. Ahora, encuentra el equilibrio entre lo espiritual y lo material.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Sabes que tienes una imaginación muy fértil, y los aspectos de hoy resaltan esta cualidad especial. Es posible que desees canalizar tus pensamientos hacia un esfuerzo artístico como escribir o pintar. Asegúrate de aprovechar cualquier oportunidad para tejer una historia fascinante para un niño. Ten cuidado con dejar que tu imaginación vuele lejos al hacer juicios sobre las personas. Probablemente el cielo será el límite.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Puedes tener la oportunidad de hacer algo de dinero extra hoy, quizás trabajando horas extras. Sin embargo, esto podría interferir con un evento social al que te has comprometido y podría causar decepción entre tus amigos y familiares. También podría dar lugar a un pequeño problema con tu pareja. Sin embargo, recuerda que esta desilusión pasará, y el dinero será más que bienvenido. ¡Ten paciencia!

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Aunque parece que los próximos meses deberían ser un buen momento para tu carrera profesional, por desgracia, hoy puede parecer imposible. Las tareas rutinarias, mundanas y poco gratificantes podrían llevarte mucho tiempo de trabajo hoy. Sin embargo, no dejes que la frustración interfiera con tu visión para el futuro. Es hora de que te llegue un ascenso.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Tu corazón está anhelando un encuentro romántico esta noche, y tu pareja está más que dispuesta a tenerte en cuenta. Sin embargo, circunstancias fuera de tu control podrían interferir con tus planes y podría ser que no se puedan ver esta noche. Esto podría traer frustración, insatisfacción y tal vez incluso un poco de fricción entre ambos. Sin embargo, que no te entre el pánico. Ya pasará, probablemente por la mañana.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

El conflicto entre tus responsabilidades en el hogar y tus obligaciones profesionales podría plantearte un problema hoy. El problema no es insuperable, pero sí requiere comunicación honesta y abierta entre todas las partes implicadas. No vas a estar feliz por tener que realizar una elección y puedes encontrarte con que las dos responsabilidades son difíciles de equilibrar en estos momentos. Da lo mejor de ti. Para mañana las cosas deberían volver a la normalidad.

