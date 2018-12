Predicción del horóscopo de hoy martes 18 de diciembre: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Martes, 18 diciembre 2018, 00:34

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy martes 18 de diciembre. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Puede que los sentimientos de intranquilidad llenen todo el día. Podría parecer que no hay razón válida para ello. Todo parece ir bien para ti, y nadie cercano a ti tiene ningún problema. Probablemente no sea nada trascendental. Puede ser que intuitivamente estés recogiendo los problemas y ansiedades de las personas que pasan por la calle. Tu intuición es alta hoy, por lo que físicamente podrías sentir casi cualquier cosa. ¡Ten paciencia!

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Una amistad, tal vez una mujer, podría estar molesta o incluso enojada contigo hoy. El dinero podría estar involucrado de alguna manera. Es posible que no haya nada que puedas hacer para tranquilizar a esa persona en este momento, así que lo mejor es dar lo que puedas y luego retroceder. Sea lo que sea que haya salido mal, probablemente esté exagerando, y con el tiempo se va a dar cuenta de ello. Mientras tanto, haz lo que puedas para sacar fuera tus propias ansiedades. ¡Ten paciencia!

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

¿Es tu jefe una mujer? Si es así, aléjate de ella hoy. Por decirlo suavemente, no está de buen humor. Trabaja duro, sé muy dulce con todos y haz buen uso de tu diplomacia innata. Puedes estar en el extremo receptor de algunas palabras fuertes, pero al permanecer enfoque y seguir tu rutina de tu manera habitual y eficiente, debes evitar cualquier discusión importante. Trata de mantener la calma, ¡y espera a que se vaya a casa temprano!

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Los viajes pueden causar más problemas de los necesarios. Puedes olvidar algunos elementos vitales al empacar o podría haber muy poco tiempo para preparar todo. Tu avión puede retrasarse o puedes perder algo valioso. Trata de atajar problemas potenciales. Utiliza una lista al empacar, guarda los objetos de valor cerca de ti y lleva muchos libros y CD por si tienes que esperar por un retraso. A pesar de todo, ¡diviértete!

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Las finanzas pueden causar malestar con un amigo hoy. Tal vez esta persona te debe dinero y no puede pagarte, o viceversa. Si este es el caso, traten de llegar a algún tipo de acuerdo que satisfaga a ambos. Siempre hay una manera de crear una situación en la que todos ganen si no se enojan tanto que su objetividad quede totalmente aniquilada. Mantén la calma, céntrate y todo debe ir bien. Ten paciencia.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Un evento social podría ponerte en contacto con alguien que lleva consigo mucha amargura y enojo. Esto probablemente no será muy agradable para ti, ya que esta persona podría verte como la audiencia perfecta para todos sus problemas. ¡No sientas agobio! Sé cortés, pero excúsate tan pronto como sea posible. ¡Están presentes otros amigos cuya compañía disfrutarás mucho más!

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

El lugar de trabajo puede estar muy agitado hoy cuando un colega se prepare para salir en un viaje de negocios importante. Los nervios pueden estar tensos y los ánimos a flor de piel. Trata de mantener la concentración y haz todo lo necesario sin volverte a la locura. Puede que seas quien evite que todos los demás se vuelvan locos, aunque puedes considerar esconderte para evitar la situación. Di una oración de agradecimiento cuando tu colega finalmente se monte en el taxi.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Eres normalmente una persona muy intuitiva, y hoy puede experimentar una clarividencia sin rival. Podrías sentirte especialmente en sintonía con otros planos, y tus sueños tienden a ser poderosos y vivos. Usa los mensajes que recibas para inspirar actividades creativas. Prueba con la pintura, la música o la poesía. Es posible que no sólo te sorprendas por los resultados, sino que aprendas aún más de la obra misma.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Tu casa puede ser un lugar muy ocupado hoy. Los visitantes pueden ir y venir todo el día, probablemente molestando a veces. También puedes encontrarte con tener que calmar ataques de ira por parte de algún miembro de tu familia. Ten cuidado, sin embargo, con que el problema de esta persona no te encuentre tan susceptible que te entre un ataque de ira también. Trata de mantener la calma, céntrate y podrás superar el día.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Alguien con quien trabajas necesita un hombro comprensivo sobre el que llorar hoy. El estrés en el trabajo supera la capacidad de todos para soportarlo, así que no te sorprendas si en algún momento un colega derrama algunas lágrimas. Puedes encontrarte con que tu paciencia es llevada más allá de sus límites normales. En días como este lo mejor es trabajar lo más rápido que puedas, mantener la concentración, e ir a tomar algo después de salir del trabajo. A continuación da un agradable paseo de camino a casa.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Los niños o posiblemente algunos amigos cercanos o un interés amoroso podrían estar molestos hoy. Tus finanzas no están lo suficientemente bien como para permitirte algo que ellos piensan que absolutamente tienen que tener en estos momentos. Puede que tengas que calmar sus sentimientos, asegurándoles que «ahora no» no significa necesariamente «nunca». Si no responden, no presiones. Tendrán que aceptar la situación a su manera.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

La preocupación por un miembro de la familia puede estar en tu mente hoy. Esta persona podría estar muy alterada por cuestión de trabajo, dinero o, posiblemente, una historia de amor que está rota. Di las tranquilizadoras palabras que puedas, pero no esperes que te responda, y no caigas en la trampa de pensar que tus amables palabras fueron en vano. Han quedado registradas. Simplemente esta persona va a necesitar un tiempo para aceptar la situación.

