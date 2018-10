Predicción del horóscopo de hoy lunes 29 de octubre: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Lunes, 29 octubre 2018, 00:20

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Demasiada comida y bebida podrían hacer que te sientas un poco indispuesto/a hoy. Puede que unos amigos te sacasen de casa y te expusiesen a la comida y la bebida más tentadoras. Esto siempre es divertido, ¡pero hoy te tienes que enfrentar a las consecuencias! Un entrenamiento alimentado con agua puede ayudar a quemar toxinas o las calorías extra, y una siesta podría completar el proceso para que te sientas otra vez como antes. ¡Ponte en marcha!

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

En este momento es posible que te encuentres en el proceso de pasar de un trabajo a otro. Incluso podría tratarse de un cambio total en tu carrera. Tu trabajo duro está dando tus frutos, aunque no aparezca reflejado en tu cuenta bancaria todavía. Puede haber contratos que haya que cumplir primero. Tu vida social puede ser puesta en espera hasta que todos los aspectos de esta transición se resuelvan. Sin embargo, no te dejes intimidar. Has tomado la decisión correcta.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

En este momento, puede que los conflictos entre tus propias necesidades, las necesidades de tu familia y tus responsabilidades laborales te abrumen. Como resultado, puedes sentir tensión y estrés, y preguntarte si la situación se resolverá algún día. Que no te entre el pánico. Se resolverá. La palabra clave es equilibrio y la solución se encuentra en la búsqueda del mismo. ¡Manos a la obra! Querrás dejar esto tras de ti.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Un pariente cercano puede estar enfermo o con problemas y es posible que te preocupes un poco hoy a causa de la falta de comunicación con esta persona. Los intentos de llamar podrían dar lugar a mensajes de voz repetidos o a que no haya una respuesta. Sin embargo, ten cuidado con mantener la concentración y la objetividad. Tu familiar está, probablemente, recuperándose de lo que le ha estado molestando. Recuerda, el que no haya noticias es una buena noticia. Ten paciencia.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Este no es el día para hacer inversiones financieras de cualquier tipo, aunque alguien pueda presentarte algunas oportunidades. Pueden sonar bien, pero se necesita cuidado. Si la información te atrae, revísala y trata de comprender los hechos, pero no te comprometas hoy. Si realmente se trata de una buena oportunidad, no va a desaparecer en unos pocos días. Si no lo es, querrás saberlo. ¡Espera!

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Hoy deberías tener un aspecto especialmente atractivo, pero puede que sientas que se desperdicia porque tu persona amada no está cerca para apreciarlo. ¡Anímate! Sólo será por unos días, y todavía te verás bastante bien para entonces. Intenta mantenerte ocupado/a, preferentemente haciendo algo que te gusta hacer, para que así tu entusiasmo mejore tu buen aspecto. Tu amor no se va para siempre. Sólo lo parece.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Pueden parecer que tu ingenio e imaginación se han desaparecido hoy, y esto no hace que sea fácil para ti producir el trabajo de alto nivel de calidad de siempre. Tal vez sería mejor ocuparte de tareas rutinarias que puedas hacer automáticamente, y si es posible, posponer los esfuerzos más creativos hasta que tu cerebro se ponga de nuevo en marcha. No tengas demasiado orgullo o timidez para pedir ayuda. Ten paciencia.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Asuntos de dinero podrían requerir tu atención hoy. Algunos gastos inusuales pueden haber agotado tus reservas, así que podrías tener que recortar otros gastos. Tus ingresos, sin embargo, son probablemente los mismos si no ligeramente superiores. Se trata, por lo tanto, sólo de una situación temporal, ya que tus cuentas deberían volver a la normalidad pronto, aunque puede que tenga que ser observada cierta cautela con respecto a los gastos por un tiempo. Trabaja de forma creativa en tu presupuesto y trata de relajarte.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

La falta de contacto con una pareja romántica podría hacerte sentirte un poco triste en estos momentos. Te estarás preguntando si has dicho o hecho algo que ofendió a tu pareja de alguna manera. Esa persona, sin embargo, será totalmente ajena a la idea de que estás molesto/a. Tu pareja está, probablemente, al cuidado de algunas obligaciones familiares y puede haber perdido la noción del tiempo. Ten paciencia. Tu amor se pondrá en contacto contigo en breve.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Los excesos con la comida y la bebida de ayer te pueden obligar a cancelar un compromiso social hoy. Es probable que no tengas ganas de ir. Esto podría ser un poco irritante, y también algo embarazoso. Sin embargo, puede que simplemente necesitabas el resto, incluso aunque no hubieses comido demasiado. Saca el máximo partido de la noche en solitario. Sumérgete en la bañera e vete a la cama temprano. Por la mañana, te alegrará de haberlo hecho.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

La tensión entre una pareja casada amiga podría haberte situado en el lugar más incómodo de todos: justo en el medio. Es posible que cada uno quiera reclutarte para su propio bando pero deberías evitar aliarte con cualquiera de las partes. Lo mejor que puedes hacer es actuar de mediador y tratar de lograr que las partes lleguen a un acuerdo. No importa que tengas éxito o no, por lo menos habrás hecho todo lo posible.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

La melancolía por la ausencia de un familiar o compañero sentimental podría caer sobre ti hoy, y por lo general tu naturaleza exuberante podría ser mucho más moderada de lo que es normal en ti. Podrías incluso pasar la noche viendo televisión. Sería mucho más productivo si vas a la librería y consigues un poco de nuevo material de lectura. ¡Al menos aprenderás algo mientras tu pareja está lejos!

