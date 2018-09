Predicción del horóscopo de hoy jueves 27 de septiembre los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Jueves, 27 septiembre 2018, 00:15

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy jueves 27 de septiembre. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Lograr tus metas será aún más posible gracias al ejemplar Saturno, que se vuelve directo el jueves. Esta es la oportunidad perfecta para volver al ruedo gestionando tu tiempo de manera productiva para lograr todo lo que te propongas hacer. El romance y las cuestiones de negocios pueden dar un nuevo giro.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Si tuviste que rechazar una oportunidad, el motivo podría haber sido la fase retrógrada de Saturno. Se vuelve directo en tu sector de nuevas experiencias el jueves, lo que significa que cualquier complicación podría comenzar a disiparse. Si cancelaste cualquier plan, tal vez ahora puedas retomarlo y avanzar.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

El locuaz Mercurio ingresa a tu sector del hogar, lo que puede ser excelente para eliminar el desorden de esas áreas llenas de viejas cartas, papeles e indeseados libros. Tu cabeza estará mucho más despejada cuando estos objetos estén fuera del camino.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

El expresivo Mercurio ingresa a tu sector de comunicación, lo que te permite ponerte al día con todo tipo de documentos administrativos y papeleo en general. Tal vez descubras que eres más ágil y elocuente en las negociaciones, y que puedes ser quien manda si fuera necesario.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Con respecto al dinero, ten cuidado ya que una compra podría parecer atractiva. Sin embargo, cuando el sol se opone al nebuloso Neptuno en tu eje financiero, tal vez las cosas no sean lo que parecen. Guarda los recibos y documentos, por si acaso.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Si últimamente tus creativas energías parecen haber llegado a un callejón sin salida, el prudente Saturno se vuelve directo esta semana en tu sector de creatividad, y su avance podría encontrarte progresando en esta área. Lo mismo se aplica a un romance que se ha estancado. Sin importar qué sea lo que les impide volver, esto podría comenzar a desaparecer a partir de ahora.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Si ha habido escenas de tensión y dificultades en el hogar, estas pueden comenzar a suavizarse cuando el prudente Saturno se vuelva directo el jueves. Puede que esto no ocurra de la noche a la mañana pero, en las próximas semanas, puedes encontrar soluciones que te faciliten la vida.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Tu vida social puede despertarse un poco más a medida que el sociable Mercurio ingresa a este sector a mitad de semana. Su presencia aquí puede inspirarte a que conectes con personas que comparten tus mismos intereses. Y puedes aprender mucho de ello gracias a grupos o actividades en clubes, tanto en línea como en persona.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Puede que también haya positivas señales de movimiento en tu sector financiero debido a que el ejemplar Saturno se vuelve directo después de muchos meses en su fase retrógrada. Ahora tendrás la oportunidad de avanzar en grande si te comprometes a trabajar mucho. Y si, durante los últimos meses, has reestructurado tus asuntos financieros y puesto en orden las cosas, llegarás a la meta aún más rápidamente.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

El inquisitivo Mercurio ingresa a tu sector de viajes y lejanos horizontes el miércoles, y se queda ahí. Esto podría inspirarte a investigar nuevas oportunidades. Si has pensado en viajar, tal vez ahora puedas cumplir este deseo y alejarte para desconectarte.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

El estructurado Saturno se vuelve directo en tu sector espiritual el jueves, lo que podría marcar un sutil pero positivo cambio en tu experiencia. Si tienes la sensación de que algunas situaciones fuera de tu control han demorado los frutos de tu mejor esfuerzo, esto podría cambiar. El avance de Saturno puede ayudarte a desarrollar una mayor conciencia sobre qué está pasando y así transformar tu experiencia.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Si has sufrido mucha presión en relación con tu vida social (en particular si estás trabajando con un grupo o club), esto podría comenzar a cambiar. Cuando el ejemplar Saturno avanza en este sector, es momento de aprender el arte de decir que no. No puedes hacer todo; nadie espera que así sea. Pon límites firmes, delega cuando sea posible y tu vida será mucho más simple.

