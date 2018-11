Predicción del horóscopo de hoy jueves 22 de noviembre: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Jueves, 22 noviembre 2018, 00:50

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Un evento social o reunión de grupo podría ponerte en contacto con gente nueva y emocionante en ciertos campos de interés. Incluso podría encontrarte con un viejo amigo al que no has visto desde hace mucho tiempo. Si no te encuentras actualmente en una relación sentimental, una persona nueva y atractiva podría aparecer. Este promete ser un día emocionante y estimulante para ti. No te sorprendas si se te abren nuevas puertas a un gran futuro.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Hoy puede que te impacte una noticia emocionante. Podría implicar la aparición de nuevas personas y nuevos equipamientos. Podría implicar un proyecto totalmente nuevo o un curso de acción que nunca te hubieras imaginado. Es probable que esto signifique un golpe de suerte para ti, ya que la nueva situación probablemente se adapte a tus habilidades y talentos casi perfectamente. Aprovecha al máximo esta oportunidad. Esto podría hacer una gran diferencia para ti.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

La información que recibas de los demás y de tu propio corazón podría obligarte a participar en algunos proyectos ambiciosos. Pueden estar relacionados con el trabajo, tener que ver con un grupo o ser personales. Sean lo que sean, es muy probable que les encuentres interesantes, desafiantes y personalmente gratificantes. Nuevas oportunidades para el progreso y la libre expresión podrían abrirse para ti. Lo mejor es seguir adelante ahora, de lo contrario, puede ser que pasen de largo.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Ciertos emocionantes visitantes pueden llegar a tu puerta hoy, tal vez con información trascendental que podría afectar a tu vida de manera importante. Puedes comenzar a considerar nuevas opciones de estilo de vida. Un grupo o una organización, posiblemente asociado con la espiritualidad o la metafísica, de repente podría parecer atractivo y es posible que consideres unirte. Espera que tengan lugar algunas conversaciones fascinantes con una persona cercana. Libros, revistas y otras publicaciones también podrían resultar esclarecedores.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Las actividades de grupo o los eventos sociales en tu vecindario podrían ponerte en contacto con gente nueva y emocionante que, con el tiempo, se conviertan en amigos. Los objetivos e intereses comunes podrían dar lugar a planes de proyectos ambiciosos. Las empresas que inicies hoy, probablemente resultarán exitosas si todos los involucrados colaboran. Por la noche, haz arreglos para tener una conversación tranquila con tu pareja romántica. ¡Disfruta de tu día!

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

¿Has estado buscando diversificar tu actividad en una nueva dirección? Si es así, este podría ser el día que recibas una pista para toda una vida. O es posible que recibas una información inesperada que indique posibles nuevas fuentes de ingreso que podrías perseguir por tu cuenta. Sea lo que sea, nuevas oportunidades se te van a presentar que podrían suponer una gran diferencia en tu estilo de vida y te catapulten a un mayor nivel socioeconómico. ¡Aprovéchate todo lo que puedas!

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Circunstancias inusuales podrían surgir y cambiar el curso de tu orientación creativa. Esto podría incluir, de alguna manera, la tecnología moderna y es muy probable que tenga que ver con la recolección, intercambio y uso de información. Podrías encontrarte considerando algunas opciones poco habituales, lo cual podría implicar un cambio de trabajo, residencia u otros factores importantes en tu estilo de vida. Piensa con cuidado en ello antes de arriesgarte. Esta noche, pasa un momento agradable con esa persona especial en tu vida.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Hoy puedes decidir gastar gran parte de tu día a solas en casa, tal vez trabajando en un proyecto creativo de algún tipo. Tu intelecto e imaginación están operando a un alto nivel, y una reunión de amigos podría haberte traído inspiración. Este es realmente un buen día para hacer uso de tu talento artístico. Tu perspicacia y visión deberían dar lugar a algunos resultados emocionantes. ¡Trabaja duro!

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Nueva información podría llegarte de todas partes hoy. Los libros, revistas, televisión, Internet y las conversaciones con amigos probablemente te aporten emocionantes conocimientos que refuercen algunas de tus propias convicciones. Tus habilidades intuitivas no están siendo improductivas tampoco. Podrían llegarte perspectivas y revelaciones que combinen bien con lo que estás aprendiendo de fuentes externas. Anota tus pensamientos, ya que querrás ponerlos a trabajar más tarde.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Sorprendentes noticias acerca de tus propias finanzas y de la economía mundial podrían hacer que sientas confianza y seguridad acerca de tu futuro financiero. Un inesperado aumento salarial podría tener lugar en breve, posiblemente debido a cambios repentinos en tu trabajo. Parte de la información que recibas puede parecer vaga e incierta al principio, pero las noticias siguientes deberían aclarar la situación. ¡Parece que es necesaria una celebración!

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Alguna información nueva y fascinante, posiblemente sobre cuestiones espirituales o metafísicas podría llegarte hoy a través de libros, revistas, televisión o Internet. Esto podría suponer el comienzo de un nuevo curso de estudio. Tus propias ideas y revelaciones podrían resultar muy valiosas para aumentar tu comprensión de lo que lees. Por la noche, te espera una carta o una llamada telefónica sorprendente de alguien del que no has escuchado nada en mucho tiempo. ¡Disfruta de tu día!

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Los sueños y la meditación podrían dar lugar a nuevos puntos de vista sobre la mejor manera de manejar tus finanzas y hacer que tengas más dinero. Podrías obtener algunas ideas sorprendentes a través de los periódicos, la televisión o Internet. Tu nivel de intuición es muy alto. No importa cómo de extravagante pueda parecer una idea, piensa en ella con cuidado antes de tomar una decisión. Tener un plan de acción escrito para cualquier cosa que hagas podría ser útil. Demasiadas ideas están surgiendo en tu cabeza y querrás darles seguimiento.

