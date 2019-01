Predicción del horóscopo de hoy jueves 10 de enero: signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Jueves, 10 enero 2019, 01:59

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy jueves 10 de enero, día de Año Nuevo. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Tu energía iluminará cualquier lugar al que vayas hoy. Siéntete libre de aprovecharte de este increíble magnetismo animando a otros a unirse a ti en actividades creativas y aventuras audaces. Sin embargo, ten cuidado con que no se te suba a la cabeza. Puedes sentir orgullo sin ser egoísta, de lo contrario vas a terminar perdiendo a tus seguidores, incluso antes de empezar.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Ponle un resorte adicional en tu paso. El ritmo lento y constante puede ser algo que se sienta cómodo, pero ten en cuenta que las situaciones diarias reclaman mucho más dinamismo y valentía. Saca a relucir tu capacidad de liderazgo y muéstrala con orgullo. Hoy es el día en el que puedes tomar decisiones en lugar de llegar a compromisos con el fin de llevarte bien con los demás.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Prepárate para una guerra sin cuartel hoy, a pesar de que esto es más o menos lo contrario a tu estilo. De hecho, «opuesto» es el nombre del juego para ti hoy. No te sorprendas si entras en una tienda de helados queriendo vainilla y todo lo que tienen es chocolate. Recuerda no molestarte por este tipo de situaciones sobre las que, simplemente, no tienes ningún control.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

El control va ser un gran tema para ti y las personas que te rodean hoy. Encontrarás una disputa tan brutal sobre quién está sosteniendo las riendas, que una vez que alguien finalmente las sujete con firmeza, él o ella llevará la situación al extremo. Hay un tono agresivo que no puede ser ignorado respecto a ciertas cosas. No pierdas de vista a tus socios en un día como este.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

En general, las cosas deben ir muy bien hoy, así que no pierdas esta oportunidad de perseguir tus sueños en todos los sentidos de la palabra. Haz las cosas con pasión y no te detengas. Recuerda que tu mente y voluntad son las únicas cosas que te impiden llegar a donde quieres estar. Hay una gran cantidad de magnetismo a tu disposición hoy, así que recluta a otros para que te ayuden.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Puedes sentir ansia hoy, aún más que de costumbre. Tus nervios pueden estar muy agitados, y hay una sensación de que puedes no estar exactamente en el camino correcto. Es más que probable que lo que tienes que hacer es calmarte y relajarte. Deja que tu cerebro vaya más despacio y piensa claramente sin la distracción de mucha gente que te diga qué hacer.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Otras personas son el aspecto más importante de tu jornada hoy. Encontrarás que las cosas podrían ser un poco difíciles y rebeldes por si solas, pero si te conectas con los demás, incluso las tareas más exigentes se hacen casi sin esfuerzo. Un palillo de dientes se rompe fácilmente, pero cincuenta juntos son tan fuertes como el acero. Conjura este poder creado por un grupo de personas que compartan un objetivo común.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

La ira está lista para agitarse dentro de ti hoy, así que ten cuidado con las acciones que puedan manifestarse como consecuencia de este poderoso sentimiento. Haz lo que puedas para encontrar el origen profundo de esta ira. Si se trata de una injusticia evidente, mira la situación como una oportunidad para el cambio, y trabaja para cambiar aquello que lleve esta violación de la justicia y la igualdad.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Tienes una gran cantidad de poder a tu disposición hoy. Debes tener en cuenta que cualquier cosa que deseas se hará realidad. No desperdicies palabras o acciones. Concentra tu energía y céntrate en una o dos cosas importantes en lugar de dispersar y diluir tu energía total. No hay nada que temer en un día como este.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Ten cuidado con meterte en peleas hoy. Sin embargo, si una pelea o altercado de algún tipo parece inevitable, no te escondas. Es importante que te enfrentes a la fuente del ataque y te enfrentes a quien sea o a lo que se interponga en tu camino. Conjura al guerrero que tienes dentro de ti y puede que te sorprendas con el increíble poder que tienes dentro.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Cuestiones relativas a la libertad tienden a surgir hoy en más de un sentido. Estas cuestiones podrían estar conectadas con oportunidades para la aventura y los viajes. Aunque en un principio desees sumergirte en esa libertad prometida, tómate tiempo para reflexionar sobre lo que necesitas en tu situación actual antes de tomar una decisión final. No te olvides de las otras personas en tu vida y de cómo estas acciones pueden afectarles a ellos y a tus relaciones.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Hay una gran cantidad de energía puesta en marcha para trabajar para ti hoy. Puedes sentir como si estuvieras caminando sobre ardientes cenizas. Este no es un buen día para sentarse en el sofá a ver la televisión. Las cenizas te quemarán con seguridad. Es importante que sigas en movimiento. Participa en actividades que ejerciten tu mente y cuerpo. Te sentirás mucho mejor si puedes señalar hacia algo y decir que tú lo creaste.

