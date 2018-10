Predicción del horóscopo de hoy jueves 1 de noviembre: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Jueves, 1 noviembre 2018, 01:53

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy jueves 1 de noviembre. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Hoy puede ser que desees concentrarte en uno de tus proyectos privados que te apasiona mucho. Si uno de los miembros de tu familia no te permite trabajar en este proyecto, explícale lo importante que es para ti. Por lo general, trabajas muy duro, por lo que te mereces hacer lo que quieras en tu tiempo libre. ¡Simplemente actúa con discreción! ¡Ellos lo entenderán!

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Los recuerdos del pasado lejano, tal vez de la primera infancia, podrían aparecer hoy en tu mente continuamente. Puedes sentirte realmente sensible y llorar por un cuento de hadas que tu abuela te leía cuando tenías cinco años pero, por muy embarazoso que esto pueda ser, en realidad es una forma positiva de liberación. Los viejos dolores del pasado, incluso algo tan tonto como esto, en realidad pueden limitarte en tu situación actual. Déjalo pasar y aprende del proceso.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Puede que eches de menos un objeto que aprecias mucho, tal vez una reliquia de la familia. Que no te entre el pánico. Es probable que esté en algún lugar de la casa, puede haberse deslizado detrás de algo o tener un montón de cosas encima. En cualquier caso, está entre otros objetos. Buscarlo demasiado, sin embargo, podría hacer que sea más difícil de encontrar de lo que debería. Sigue buscando cuando tengas tiempo ¡y el objeto probablemente aparecerá en un lugar muy extraño!

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Hoy puedes jugar a detective. Algo o alguien, tal vez una mascota, se ha perdido en tu barrio y tú estarás ahí fuera, liderando la búsqueda. El objeto de la búsqueda puede resultar evasivo, pero es probable que aparezca sin haber sufrido ningún daño. La única advertencia: cuando busques, no lo hagas demasiado lejos. Lo que buscas, está probablemente no más lejos de una o dos cuadras. Permanece cerca de tu casa y todo debe salir bien.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Las preocupaciones sobre el dinero que te aquejan hoy podrían estar fuera de lugar. Según todas las apariencias, la situación financiera temporal podría ser un poco difícil, pero probablemente no todo sea tan grave como parece. Abandona el pánico por un momento, siéntate y revisa algunos números. Probablemente descubrirás que un presupuesto cuidado y apretarse el cinturón un poco es todo lo que necesitas para superar esta situación. Puedes hacerlo.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

El pensamiento racional te confunde hoy, ya que todo parece estar ocurriéndote al mismo tiempo. Todo el mundo quiere tu consejo, mucha gente necesita favores y los que tienen autoridad tienen tareas nuevas para ti. Mantén la calma y no la agarres contra nadie. Ayuda a los más necesitados primero. Advierte a los demás que puede que no puedas atenderles. De esta manera, no te volverás loco/a. Ten paciencia.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Un extraño mensaje podría venir de una persona que no deja su nombre y cuya voz no reconoces. Podría, sin embargo, sonar importante, por lo que podría molestarte a lo largo de la tarde. ¿Cómo puedes devolver una llamada cuando no sabes quién era esa persona? No hagas ninguna locura. No merece la pena angustiarse por esto. Si es importante, la persona volverá a llamar. Recuérdalo a medida que pase el día.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Este no es un día propicio para hacer una investigación profunda de ningún tipo, ya sea un tema intelectual o cómo armar un nuevo sistema informático. Tu mente no está tan centrada como es habitual y puede que temporalmente te sea difícil comprender conceptos nuevos que nunca has oído antes. Esto no es una reflexión sobre tu inteligencia, sólo uno de esos días distraídos que todos tenemos. Para mañana, todo debe ser normal otra vez.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Un amigo al que conoces desde hace años podría provocarte, de repente, una gran conmoción al decir algunas cosas desagradables que nunca habrías esperado de él o ella. Si dice esas cosas sobre ti, ¡puede que tengas que molestarte porque no es justo ni está justificado! A veces es difícil perdonar esas cosas, pero haz un esfuerzo por hacerlo. Tal está pasando por momentos difíciles de los que puedes no saber nada. Trata de ponerte en el lugar de esa otra persona. Perdona y olvida.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

¿Has alcanzado recientemente un objetivo muy preciado? Si es así, puede que temporalmente te confundas en cuanto a lo que vas a perseguir en el futuro. Puedes jugar con una serie de opciones, pero no tienes la seguridad de cuál es la adecuada para ti. Tal vez ninguna de ellas lo es. Tal vez tu meta perfecta todavía está en el horizonte. No pienses que tienes que empezar a trabajar en algo de inmediato. Sé paciente y ten fe.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Es posible que te presenten a alguien nuevo en el trabajo. No te sorprendas si esta persona te pone la carne de gallina. Esta podría ser una señal de aviso o podría simplemente significar que esta persona está absolutamente aterrorizada y por lo tanto actúa a la defensiva. No saques conclusiones precipitadas acerca de esta persona hasta que llegues a conocerla mejor. Recuerda siempre darle a otros el beneficio de la duda cuando sea posible.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Tal vez es mejor que hoy te mantengas lejos de tu pareja amorosa actual. Tal está teniendo algunos problemas muy agotadores con la familia y en el trabajo y no está del mejor de los humores. Si ambos se reúnen, puede ser que encuentres a tu pareja con un humor hosco y poco comunicativo, y podrías ser el objetivo de algunas palabras poco amables. En cualquier caso, prepárate para lidiar con ello o para hacer otra cosa esta noche.

