«Los políticos quitaron a los padres el derecho de corregir a los hijos, pero ellos usan el ordeno y mando en sus partidos» BLOG «Se hace lo que dice el jefe y los demás lo acatan (hay excepciones, pero son eso: excepciones). Y el que se mueve, no sale en la foto» JUEZ CALATAYUD Jueves, 13 diciembre 2018, 00:39

Volvemos sobre un tema del que hemos hablado en numerosas ocasiones (y lo que te rondaré morena o moreno, que aquí no somos machistas): la modificación del artículo 154 del Código Civil que suprimió el derecho de los padres de «corregir razonable y moderadamente a los hijos». Esa frase la suprimió el Gobierno de Zapatero y el de Mariano no la recuperó, así que los padres no saben cómo imponer su autoridad sin correr el riesgo de acabar en un calabozo. Y no estoy hablando de castigos físicos, sino de reñir o castigar a un hijo que ha tenido un mal comportamiento.

