La Policía pide al 'Winnie the Pooh' de la Puerta del Sol que no se disfrace para no ofender al presidente de China en su visita a España 01:40 TWITTER Conscientes de que en China el popular oso fue censurado a raíz de los numerosos memes que destacaban su parecido con el personaje animado, los agentes han ejecutado esta orden IDEAL.ES Miércoles, 28 noviembre 2018, 15:17

Se trata de una de las noticias virales del día. Agentes de la brigada provincial de información en Madrid han acudido a la Puerta del Sol para pedirle al hombre que se suele disfrazar de Winnie the Poohque no lo hiciera en esta ocasión para no ofender al presidente chino, de visita en España.

Xi Jinping iba a pasar por ahí para recoger de mano de la alcaldesa Manuela Carmena las llaves de la ciudad. Y, conscientes de que en China el popular oso fue censurado a raíz de los numerosos memes que destacaban su parecido con el personaje animado, los agentes han ejecutado esta orden.

Todo comenzó en 2013, cuando el presidente chino realizaba su primera visita a Estados Unidos como jefe de Estado. De hecho, ahora en el país asiático los opositores han convertido esa imagen con Winnie the Pooh en un comportamiento recurrente para usar en su contra.