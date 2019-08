La Policía Nacional advierte del peligro del prefijo 0056 Si eres uno de los afectados, las autoridades recomiendan llamar al 091 IDEAL Martes, 20 agosto 2019, 12:22

La Policía Nacional ha lanzado una advertencia al conjunto de la ciudadanía. El Cuerpo ha publicado un tuit de aviso por una nueva estafa en España: el llamado «falso secuestro virtual«, que consiste en una llamada en la que unos supuestos secuestradores dicen retener a un familiar.

No es la primera vez que la Policía Nacional avisa el falso secuestro virtual. En esta ocasión, lo hacen de este forma en Twitter. ″¡Que no te engañen! Te llaman por #teléfono para hacerte creer que tienen secuestrado a un familiar. Por muy realista que suene, mantén la calma y no cedas al chantaje. Es un #secuestrovirtual«.

Los estafadores suelen utilizar el prefijo 0056 o directamente llaman con número oculto. Normalmente llaman a parti de las 16.00 horas, y hasta las 23.00. Si eres uno de los afectados, las autoridades recomiendan llamar al 091 y no ceder a pagar un «falso rescate».