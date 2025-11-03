Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El machete que empuñó el hombre. PN

La Policía detiene a un hombre que empuñó un machete tras discutir con el entrenador de su hijo

La discusión producida en Madrid no fue a más gracias a la intervención de las autoridades a la salida del campo de fútbol

C.P.S.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:42

Comenta

Un hombre de 51 años fue detenido por la Policía Nacional el domingo en Madrid, después de que tuviera la intención de apuñalar al entrenador ... del equipo de fútbol de su hijo. Tras una serie de partidos en la que el hijo no disputó casi minutos, el padre entró en cólera y fue a reprochar al técnico esta cuestión. Una fuerte discusión entre ambos en presencia de los familiares del resto de jugadores se saldó, por fortuna, sin heridos gracias a la intervención de la Policía que se adelantó a los acontecimientos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  2. 2 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
  3. 3 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta
  4. 4 Huétor Tájar y la cooperativa en la que trabaja la madre pagarán el entierro del niño atropellado
  5. 5 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz
  6. 6 Fallece el padre de Manolo Lucena, delegado del Granada CF
  7. 7

    La previsión del Granada es bajar la cota de Los Cármenes el próximo verano
  8. 8 Los cortes de tráfico por las obras de la avenida de Cervantes, que comienzan este lunes
  9. 9

    El misterio de los botones que cambian el color de los semáforos
  10. 10 Cinco recomendaciones para sacar los tóxicos de tu vida cotidiana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Policía detiene a un hombre que empuñó un machete tras discutir con el entrenador de su hijo

La Policía detiene a un hombre que empuñó un machete tras discutir con el entrenador de su hijo