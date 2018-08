La Policía advierte del número que llega por Whatsapp y no debes marcar Si recibes una información que insta a llamar a un teléfono, no hagas caso o te llevarás un susto en tu factura Á.O. Jueves, 9 agosto 2018, 10:24

A través de su cuenta en Twitter, la Policía Local de Granada ha destapado un nuevo fraude que está circulando por el servicio de mensajería WhatsApp. La aplicación, escenario idóneo para los piratas informáticos por su expansión a nivel mundial, vuelve a servir como canal de difusión de una estafa que lo único que pretende es «sacarte la pasta».

Así lo corrobora la Policía con un mensaje en el que vuelven a hacer alusión a Inocentín, el protagonista más risueño en este tipo de casos. «Inocentín ha recibido hoy este mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Obviamente no está registrado en nada. Solo quieren sacarle pasta si pica y llama al teléfono de alta tarificación. Si recibes algo así, ni caso y bloquea para que no te molesten más», publicaron. No llames jamás.

Dicho mensaje es acompañado por una fotografía con la que se introduce el aviso de estar registrado «en dos páginas de adultos, que ya no son un nido de virus para tu ordenador: www.amigosyamigas.com y www.chicosychicas.es». Además, te advierten de que vas a recibir una oleada de contactos y que para suprimir dicho servicio debes llamar al 803-460-532. Es una estafa.