«Si se va a poder aprobar Bachiller con un suspenso, ¿por qué no Medicina? ¿Irían los ministros o diputados a un médico con un suspenso?»

EMILIO CALATAYUD GRANADA Lunes, 12 noviembre 2018, 00:29

Buenas, soy Emilio Calatayud. El nuevo Gobierno parece que tiene un nuevo proyecto de Ley Educativa, y van ya no sé cuántos. Cada Gobierno plantea su ley y así nos va. Parece que el borrador prevé que los alumnos de Bachiller puedan obtener el título con una asignatura suspendida. He de decir que me había prometido no opinar sobre proyectos: tenía el firme propósito de no decir nada hasta que la nueva ley educativa, si es que al final sale adelante, estuviera en el BOE. Es para no equivocarme, porque como hay tantos cambios de criterio es mejor no mojarse. Pero como parece el borrador de marras incluye la posibilidad de que un alumno de Bachiller obtenga el título con una asignatura suspendida, debo preguntarme que ¿por qué no se hace lo mismo con las carreras de Derecho, Ingeniería o Medicina?

