«¿Cuándo podemos considerar que un niño es maduro?» BLOG «Un chico maduro es el que, por ejemplo, no molesta en clase porque respeta a su maestro y a sus compañeros y no porque tiene miedo de que le metan un parte» EMILIO CALATAYUD Lunes, 21 enero 2019, 01:01

No soy psicólogo, ni pedagogo… solo padre y juez de Menores. O sea, que hablo como padre y juez de Menores. Muchas veces me han preguntado que cuándo podemos decir que un niño ha alcanzado la madurez. Creo, no lo aseguro porque no soy ni psicólogo, ni pedagogo…, que cuando el niño se comporta bien porque cree que es lo correcto y no porque tema al castigo.

Siga leyendo en el blog de Ideal del juez Calatayud.