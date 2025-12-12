La pobreza atrapa en España a 700.000 mujeres más que hombres

La pobreza en España no solo es muy alta sino que también tiene brecha de género. El 26,8% de las españolas, cerca de tres ... de cada diez, se encuentran en situación de pobreza o exclusión social o en riesgo de caer en la indigencia en cualquier momento y ante cualquier imprevisto.

Son algo más de seis millones y medio de mujeres pasando estrecheces o miseria, dos puntos por encima del porcentaje de los varones en igual situación. En términos absolutos quiere decir que en España hay 700.000 mujeres pobres más que hombres, según lo demuestra el análisis realizado por la división española de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

El trabajo certifica, además, que esta femenización de la penuria, que se agrava con la edad, es una fenómeno «estructural y persistente» en España, como lo demuestra que la brecha de dos puntos en la tasa de pobreza y exclusión social entre hombres y mujeres se haya mantenido inalterable toda la última década y ni siquiera se haya reducido con la recuperación económica.

La brecha se dispara en la vejez, con unas pensiones un 32% más bajas, y en los hogares monomarentales, la mitad de ellos rozando la indigencia

Los expertos señalan que la clave de esta desigualdad está en la enorme sobrecarga de cuidados de menores y familiares que soportan las mujeres, algo que limita y condiciona su acceso al trabajo, con menos empleo, de peor calidad (alta temporalidad y parcialidad) y en sectores con más baja remuneración. Mientras un 15,4% de las españolas, una de cada seis, dedicó el año completo al trabajo de hogar y cuidados no remunerado solo el 0,3% de españoles hizo lo propio (51 veces menos). De igual forma, cuando preguntas a los españoles con empleo a tiempo parcial el porqué de ese horario, el 16,6% de las mujeres explica que lo necesitan para poder cuidar a menores o dependientes, razón que solo esgrime un 4,3% de ellos (cuatro veces menos).

El resultado de esta distribución machista de la carga de cuidados es que tres de cada cuatro trabajadores a tiempo parcial son mujeres (tres veces más que los hombres) y que las trabajadoras están sobrerrepresentadas en sectores de baja remuneración como la hostelería, las ventas o las labores administrativas, lo que en parte explica una brecha salarial de género del 16,4%, con las españolas cobrando unos 400 euros menos al mes de media que los hombres.

Esta deriva explica otras dos realidades de la femenización de la pobreza en España. La primera es la abundancia de trabajadoras pobres. Casi el 16% de las ocupadas vive en riesgo de pobreza y exclusión social, porcentaje que salta al 54% cuando se convierten en desempleadas. Y el problema va a más, como lo demuestra que en 2015 el 4,4% de las empleadas sufría carencia material severa (era incapaz de afrontar sus gastos mínimos), tasa que el año pasado creció al 6,5%.

Pensiones de pobreza severa

La segunda realidad negativa es que la brecha de pobreza femenina se multiplica con la edad. Si la media es de dos puntos superior a los hombres, a partir de los 65 años la diferencia se dispara a cinco puntos. La existencia de carreras laborales más cortas y precarias y con cotizaciones más bajas, condicionadas por la sobrecarga de cuidados, se materializa en una pensión media un 32% más baja que las de los hombres y muy poco por encima del umbral de la pobreza. La brecha se agranda hasta el 47% si lo que se mira son pensiones contributivas y las no contributivas, las que se cobran bien por invalidez o por no haber cotizado el mínimo legal, mayoritariamente percibidas por mujeres, están por debajo de los ingresos que consideran pobreza severa (644 euros).

Pero, como destaca el análisis del Observatorio de Feminización de la Pobreza, el culmen del riesgo de indigencia y exclusión social de las mujeres en España se ceba con dos colectivos sociales muy concretos. El primero son las titulares de los hogares monomarentales, la mitad de las cuales vive en la estrechez permanente o está en riesgo de caer en ella. El segundo, las inmigrantes llegadas de países extracomunitarios, entre las que la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social llega al 55,5%.

Los autores del estudio consideran que, como problema estructural que ya es, los poderes públicos deben adoptar en España medidas contra la pobreza que tengan en cuenta la brecha de género. En este sentido, proponen la creación de un sistema público de cuidados, el refuerzo del ingreso mínimo vital y de las rentas mínimas, una prestación universal para la crianza de menores, mejoras laborales en sectores de primera necesidad como el del empleo de hogar o la ayuda a domicilio y una mejora de las pensiones, especialmente en las no contributivas.