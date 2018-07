4 platillos internacionales de Just Eat que puedes cenar en verano

Son saludables y su sabor es inmejorable, pero, por si fuera poco, no tienes que cocinarlos tú mismo FRAN JUSTICIA Viernes, 20 julio 2018, 09:22

Por fin es fin de semana, y es que, a pesar de estar en verano, para muchos este sigue siendo el día favorito de la semana, ya que todavía no han pillado sus vacaciones y, por ende, este es el único respiro del que disfrutan.

Como es lógico estoy seguro de que te apetece hacer cualquier cosa menos ponerte a cocinar, por lo que has llegado hasta aquí buscando las mejores alternativas que puede ofrecerte Just Eat, uno de los servicios de comida a domicilio más famosos del país, ¿no es así?

La realidad es que si estás cansado y no te apetece cocinar, es sin duda la mejor opción, ya que puedes pedir cualquier tipo de comida y, por si fuera poco, si haces uso del descuento Just Eat de Descuentos Ideal podrás beneficiarte de un 10% de descuento adicional en tu pedido, ¿qué te parece?

Como me encontraba en tu misma situación, ya le he echado un ojo a las opciones que tiene Just Eat para esta noche de viernes, así que toma nota de las que me han parecido más interesantes. Después, haz tu pedido y a descansar.

1. Taboulé vegetal

El taboulé es un plato originariamente oriental que se compone de una base de sémola y verduras, muy similar al arroz. Se trata de un plato muy completo en hidratos de carbono, pero también es una gran fuente de proteínas, ya que algunas veces suele incluir trocitos de pechuga de pollo.

2. Pollo al limón

¿Hay algo mejor que un rico pollo al limón? No, por lo que no dudes en pedirlo esta noche. Si hay algo que destaca de este plato es la textura suave y ligera que coge la carne debido a su contacto con el jugo del limón. Suele ser uno de los platos estrella de la comida oriental, el cual se suele consumir como segundo después de una ensalada, unos fideos o arroz, que suelen ser los platos principales.

3. Pizza hawaiana

Sé que esto va a crear una amplia ruptura de amistades y parejas, pero sí, si quieres que la pizza no te engorde acostúmbrate a que lleve piña. Pese a quien le pese, la pizza Hawaiana es una de las que contiene menos calorías, concretamente ingerir unos 100 gramos, lo que viene siendo dos o tres porciones, conlleva para nuestro cuerpo tan sólo 115 calorías. Esas que en cinco minutos en la cinta quemarás al día siguiente.

4. Hamburguesa de lentejas

Seguro que cuando tu madre preparaba lentejas las dejabas horas y horas hasta que te las quitaran de la mesa, por lo que ahora te debe estar pareciendo una idea totalmente descabellada lo de comerte una hamburguesa de lentejas, pero te aseguro que están deliciosas y que no aportan apenas calorías a tu organismo, ¿qué más necesitas?