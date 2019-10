Plaga de billetes falsos de 10 euros en España: la Policía explica cómo detectarlos En este videonoticia los agentes explican los pasos que debes seguir para que no te engañen ATLAS | IDEAL Jueves, 3 octubre 2019, 13:05

La Policía Nacional ha detectado la aparición de billetes falsos de 10 euros en toda España. El Cuerpo, ante esta plaga en el territorio nacional, muestra cómo evitar que nos cuelen uno. En este videonoticia los agentes explican los pasos que debes seguir para que no te engañen.

Los investigadores phan confirmado la falsedad en esta colección de moneda de papel que está siendo utilizada para la realización de pagos.

La clave para descubrilos se encuentra en ambas caras del billete, donde puede leerse en letra pequeña en los laterales un mensaje en inglés que informa que el dinero no es de curso legal: «This is not legal tender, it is used for motion props».

En caso de detectar alguno, hay que depositarlos en una comisaría de la Policía Nacional para su retirada.