Si pierdes los puntos por una infracción en moto, ¿te los quitan también para el carnet de coche?

¿Si me quitan puntos por una infracción en moto 🏍 me los quitan también para el carnet de coche 🚗?

Sí, la retirada de puntos afecta a todos los tipos de permisos que se tengan.

Solamente no quitaría puntos si la infracción se comete con un vehículo que no precisa carnet (🚲). pic.twitter.com/BoKf7sXAbW